Sort

Ordina una lista.

void  Sort(
   int  mode      // modalità di ordinamento
   )

Parametri

mode

[in] Modalità ordinamento.

Valore di ritorno

No.

Nota

La lista è sempre ordinata in ordine crescente.

Esempio:

//--- esempio per CList::Sort(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- ordina per modo 0 
   list.Sort(0); 
   //--- usa lista 
   //--- ... 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 