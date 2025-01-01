- FreeMode
Salva i dati della lista nel file.
|
virtual bool Save(
Parametri
file_handle
[in] Handle del file binario precedentemente aperto con la funzione FileOpen().
Valore di ritorno
true - completato con successo, false - errore.
Esempio:
|
//--- esempio per CList::Save(int)