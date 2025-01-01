DocumentazioneSezioni
Salva i dati della lista nel file.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // file handle
   )

Parametri

file_handle

[in] Handle del file binario precedentemente aperto con la funzione FileOpen().

Valore di ritorno

true - completato con successo, false - errore.

Esempio:

//--- esempio per CList::Save(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    file_handle; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list!=NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- aggiunge elementi lista 
   //--- . . . 
   //--- apri file 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!list.Save(file_handle)) 
        { 
         //--- errore salvataggio file 
         printf("File save: Error %d!",GetLastError()); 
         delete list; 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 