//--- esempio per CList::IsSorted()

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- controlla l'ordinamento

if(list.IsSorted(0))

{

//--- usa metodi per liste ordinate

//--- ...

}

//--- elimina lista

delete list;

}