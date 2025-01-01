- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IsSorted
Ottiene la flag lista ordinata.
|
bool IsSorted(
Parametri
mode=0
[in] Modalità di ordinamento controllata.
Valore di ritorno
Flag della lista ordinata. Restituisce true se l'elenco è ordinato utilizzando la modalità specificata, altrimenti restituisce false.
Nota
La flag della lista ordinata non può essere modificata direttamente. La flag è impostata per Sort(int) e si resetta da qualsiasi metodo add/insert.
Esempio:
|
//--- esempio per CList::IsSorted()