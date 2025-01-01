DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCListIsSorted 

IsSorted

Ottiene la flag lista ordinata.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // modalità di ordinamento
   ) const

Parametri

mode=0

[in] Modalità di ordinamento controllata.

Valore di ritorno

Flag della lista ordinata. Restituisce true se l'elenco è ordinato utilizzando la modalità specificata, altrimenti restituisce false.

Nota

La flag della lista ordinata non può essere modificata direttamente. La flag è impostata per Sort(int) e si resetta da qualsiasi metodo add/insert.

Esempio:

//--- esempio per CList::IsSorted()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- controlla l'ordinamento 
   if(list.IsSorted(0)) 
     { 
      //--- usa metodi per liste ordinate 
      //--- ... 
     } 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 