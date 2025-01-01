DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCListCreateElement 

CreateElement

Crea un nuovo elemento della lista.

CObject*  CreateElement()

Valore di ritorno

Puntatore all'elemento appena creato - con successo, NULL - non si può creare un elemento.

Nota

Il Metodo CreateElement() nella classe CList restituisce sempre NULL e non esegue alcuna azione. Se necessario, il metodo CreateElement() dovrebbe essere attuato in una classe derivata.

Esempio:

//--- esempio per CList::CreateElement(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    size=100; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- riempie lista 
   for(int i=0;i<size;i++) 
     { 
      CObject *object=list.CreateElement(); 
      if(object==NULL
        { 
         printf("Errore creazione elemento"); 
         delete list; 
         return
        } 
      list.Add(object); 
     } 
   //--- usa lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 
