//--- esempio per CList::CreateElement(int)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

int size=100;

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- riempie lista

for(int i=0;i<size;i++)

{

CObject *object=list.CreateElement();

if(object==NULL)

{

printf("Errore creazione elemento");

delete list;

return;

}

list.Add(object);

}

//--- usa lista

//--- . . .

//--- elimina lista

delete list;

}