- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Crea un nuovo elemento della lista.
|
CObject* CreateElement()
Valore di ritorno
Puntatore all'elemento appena creato - con successo, NULL - non si può creare un elemento.
Nota
Il Metodo CreateElement() nella classe CList restituisce sempre NULL e non esegue alcuna azione. Se necessario, il metodo CreateElement() dovrebbe essere attuato in una classe derivata.
Esempio:
|
//--- esempio per CList::CreateElement(int)