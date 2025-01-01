DocumentazioneSezioni
Rimuove tutti gli elementi della lista.

void  Clear()

Nota

Se la gestione della memoria è attivata, la memoria degli elementi eliminati viene deallocata.

Esempio:

//--- esempio per CList::Clear()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- aggiunge elementi nella lista
   //--- . . . 
   //--- pulisce lista 
   list.Clear(); 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 