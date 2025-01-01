//--- esempio per CList::GetNextNode()

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- aggiunge elementi nella lista

//--- . . .

CObject *object=list.GetNextNode();

if(object==NULL)

{

printf("Ottiene errore nodo");

delete list;

return;

}

//--- usa elemento

//--- . . .

//--- non eliminare elemento

//--- elimina lista

delete list;

}