MoveToIndex

Sposta l'elemento corrente nella lista alla posizione specificata.

bool  MoveToIndex(
   int  pos      // posizione
   )

Parametri

pos

[in] posizione nella lista in cui muoversi.

Valore di ritorno

vero - successo, false - non può spostare l'elemento.

Esempio:

//--- esempio per CList::MoveToIndex(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- sposta il corrente nodo all'inizio 
   list.MoveToIndex(0); 
   //--- usa lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 