- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
MoveToIndex
Sposta l'elemento corrente nella lista alla posizione specificata.
|
bool MoveToIndex(
Parametri
pos
[in] posizione nella lista in cui muoversi.
Valore di ritorno
vero - successo, false - non può spostare l'elemento.
Esempio:
|
//--- esempio per CList::MoveToIndex(int)