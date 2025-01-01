- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
Estrae un elemento dalla posizione corrente nella lista senza la sua eliminazione "fisica".
CObject* DetachCurrent()
Valore di ritorno
Puntatore all'elemento rimosso in caso di successo, NULL - non è possibile rimuovere l'elemento.
Nota
Quando viene rimosso dalla lista, l'elemento non viene rimosso in qualsiasi stato di flag di gestione della memoria. Il puntatore all'elemento estratto deve essere rilasciato dopo che è stato usato.
Esempio:
//--- esempio per CList::DetachCurrent()