DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCListSearch 

Ricerca

Cerca un elemento uguale al campione nella lista ordinata.

CObject*  Search(
   CObject*  element      // campione(sample)
   )

Parametri

element

[in] campione elemento da cercare nella lista.

Valore di ritorno

Puntatore all'elemento trovato - successo, NULL - l'elemento non viene trovato.

Esempio:

//--- esempio per CList::Search(CObject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- aggiunge elementi lista 
   //--- . . . 
   //--- lista ordinata 
   list.Sort(0); 
   //--- crea campione 
   CObject *sample=new CObject; 
   if(sample==NULL
     { 
      printf("Errore creazione campione"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- imposta attributi campione 
   //--- . . . 
   //--- imposta elementi 
   if(list.Search(sample)!=NULLprintf("Elemento trovato"); 
   else                          printf("Elemento trovato"); 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 