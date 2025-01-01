- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
FreeMode
Ottiene la flag della gestione della memoria durante l'eliminazione di elementi della lista.
|
bool FreeMode() const
Valore di ritorno
Flag della gestione della memoria.
Esempio:
|
//--- esempio per CList::FreeMode()