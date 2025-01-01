DocumentazioneSezioni
Ottiene la flag della gestione della memoria durante l'eliminazione di elementi della lista.

bool  FreeMode() const

Valore di ritorno

Flag della gestione della memoria.

Esempio:

//--- esempio per CList::FreeMode()  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Erorre creazione oggetto");  
      return;  
     }  
   //--- ottiene flag modalità free 
   bool list_free_mode=list.FreeMode();  
   //--- elimina lista 
   delete list;  
  }  