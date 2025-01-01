//--- example for CList::GetNodeAtIndex(int)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Erorre creazione oggetto");

return;

}

//--- aggiunge elementi alla lista

//--- . . .

CObject *object=list.GetNodeAtIndex(10);

if(object==NULL)

{

printf("Ottiene errore del nodo");

delete list;

return;

}

//--- usa elemento

//--- . . .

//--- non eliminare elemento

//--- elimina lista

delete list;

}