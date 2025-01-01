DocumentazioneSezioni
GetNodeAtIndex

Ottiene un elemento dalla posizione specificata nella lista.

CObject*  GetNodeAtIndex(
   int  pos      // posizione
   )

Parametri

pos

[in]  posizione elemento nella lista.

Valore di ritorno

puntatore all'elemento - successo, NULL - non può ricevere un puntatore.

Esempio:

//--- example for CList::GetNodeAtIndex(int)  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Erorre creazione oggetto");  
      return;  
     }  
   //--- aggiunge elementi alla lista  
   //--- . . .  
   CObject *object=list.GetNodeAtIndex(10);  
   if(object==NULL)  
     {  
      printf("Ottiene errore del nodo");  
      delete list;  
      return;  
     }  
   //--- usa elemento 
   //--- . . .  
   //--- non eliminare elemento  
   //--- elimina lista 
   delete list;  
  }  