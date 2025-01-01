DocumentazioneSezioni
Delete

Rimuove l'elemento dalla posizione indicata nella lista.

bool  Delete(
   int  pos      // posizione
   )

Parametri

pos

[in] posizione dell'elemento da rimuovere dalla lista.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può rimuovere l'elemento.

Nota

Se è attivato il flag di gestione della memoria, la memoria utilizzata per l'elemento eliminato viene rilasciata.

Esempio:

//--- esempio per CList::Delete(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- aggiunge elementi nella lista
   //--- . . . 
   if(!list.Delete(0)) 
     { 
      printf("Errore eliminazione"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 