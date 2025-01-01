- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Delete
Rimuove l'elemento dalla posizione indicata nella lista.
|
bool Delete(
Parametri
pos
[in] posizione dell'elemento da rimuovere dalla lista.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può rimuovere l'elemento.
Nota
Se è attivato il flag di gestione della memoria, la memoria utilizzata per l'elemento eliminato viene rilasciata.
Esempio:
|
//--- esempio per CList::Delete(int)