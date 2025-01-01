DocumentazioneSezioni
Confronta la lista con un altra.

bool  CompareList(
   CList*  list      // puntatore alla sorgente
   )

Parametri

list

[in] un puntatore ad un'istanza della classe CList in utilizzo come sorgente di elementi per il confronto.

Valore di ritorno

true - le liste sono uguali, false - le liste non sono uguali.

Esempio:

//--- esempio per CList::CompareList(const CList*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- crea lista sorgente 
   CList *src=new CList; 
   if(src==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- riempie lista sorgente 
   //--- . . . 
   //--- confronta con un altra lista 
   bool result=list.CompareList(src); 
   //--- elimina liste 
   delete src; 
   delete list; 
  } 