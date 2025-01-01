- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CompareList
Confronta la lista con un altra.
|
bool CompareList(
Parametri
list
[in] un puntatore ad un'istanza della classe CList in utilizzo come sorgente di elementi per il confronto.
Valore di ritorno
true - le liste sono uguali, false - le liste non sono uguali.
Esempio:
|
//--- esempio per CList::CompareList(const CList*)