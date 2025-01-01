DocumentazioneSezioni
IndexOf

Ottiene l'indice dell'elemento dalla lista specificata.

int  IndexOf(
   CObject*  element      // puntatore all'elemento
   )

Parametri

element

[in] puntatore all'elemento della lista.

Valore di ritorno

Indice elemento lista, oppure -1.

Esempio:

//--- esempio per CList::IndexOf(CObject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   CObject *object=new CObject; 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Errore creazione elemento"); 
      delete list; 
      return
     } 
   if(list.Add(object)) 
     { 
      int pos=list.IndexOf(object); 
     } 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 