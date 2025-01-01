DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCListGetFirstNode 

GetFirstNode

Ottiene il primo elemento della lista.

CObject*  GetFirstNode()

Valore di ritorno

Puntatore al primo elemento - successo, NULL - non si può ottenere un puntatore.

Esempio:

//--- esempio per CList::GetFirstNode()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- aggiunge elementi nella lista
   //--- . . . 
   CObject *object=list.GetFirstNode(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Ottiene errore nodo"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- usa elemento 
   //--- . . . 
   //--- non eliminare elemento 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 