MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DDXDispatcher AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet DXDispatcher Ottiene l'handle del dispatcher di risorse. CDXDispatcher* DXDispatcher() Valore di Ritorno Handle del dispatcher di risorse. DXContext InputScene