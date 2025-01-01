cGrafica 3D

La sezione presenta le classi per lo sviluppo della grafica tridimensionale. Le classi si basano sulle funzioni per lavorare con le DirectX. CCnavas3D è una classe di base contenente i metodi per la gestione della videocamera e dell'illuminazione, oltre a presentare il gestore delle risorse grafiche – textures, shaders, vertex buffers, indici e parametri dello shader.

Inoltre, ci sono le classi degli oggetti base della scena, come un box, una superficie tridimensionale sui dati dell'utente, ed una griglia arbitraria.