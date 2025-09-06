STC Indicator

Améliorez votre stratégie de trading avec l'Schaff Trend Cycle Alert MT4, un oscillateur puissant mélangeant des éléments de MACD et Stochastic pour fournir des signaux de tendance lissés et fiables avec un lag minimal. Développé par Doug Schaff à la fin des années 90 et popularisé sur des plateformes comme TradingView et MQL5, cet indicateur est devenu un incontournable pour les traders depuis les années 2010 pour sa capacité à identifier les tops et bottoms de cycle plus tôt que les oscillateurs traditionnels. Sans repaint et personnalisable, il excelle dans la détection des conditions de surachat/survente et des renversements de tendance, le rendant idéal pour les marchés volatils comme le forex et les cryptos.

Les traders préfèrent le Schaff Trend Cycle pour sa précision dans la confirmation de la force de la tendance et la génération d'alertes d'achat/vente lors du franchissement de niveaux clés (ex., 25/75), réduisant les faux signaux courants dans les marchés en range. En appliquant Stochastic aux valeurs MACD, il crée un oscillateur borné (0-100) qui anticipe les tournants de cycle, aidant à identifier les entrées précoces dans les tendances émergentes ou les sorties près des points d'épuisement. Les avantages incluent une prise de décision améliorée pour le scalping, le swing ou le trading de position, des taux de réussite améliorés grâce à des alertes opportunes, et une polyvalence à travers les actifs—les alertes assurent que vous capturez les opportunités sans surveillance constante, boostant potentiellement la rentabilité dans les conditions de tendance et cycliques.

Caractéristiques Clés

Personnalisation de la Période de Cycle: Ajustez la période principale (par défaut 10) pour régler la sensibilité aux cycles à court terme ou aux tendances plus longues, optimisant pour divers timeframes et volatilités de marché.

Design d'Oscillateur Hybride: Combine le suivi de tendance MACD avec le lissage Stochastic pour un signal borné de 0-100, fournissant des avertissements précoces de surachat (>75) ou survente (<25).

Système d'Alertes Multiples: Activez les alertes de terminal, notifications push ou e-mails (tous par défaut true) pour les croisements ou ruptures de niveaux, assurant que vous ne manquez pas les renversements de tendance ou continuations.

Lignes de Signaux Visuels: Affiche les lignes STC Down et STC Up avec des indicateurs de flèches pour les points d'achat/vente, offrant une confirmation claire de tendance sur les graphiques.

Fiabilité Sans Repaint: Les signaux restent fixes après la fermeture de la barre, livrant des données historiques consistentes pour un backtesting précis et une confiance dans le trading en direct.

Haute Performance: Code efficace assure un fonctionnement fluide sur MT4, supportant les configurations multi-graphiques sans lag, idéal pour la haute fréquence ou le monitoring multi-actifs.

Intégration EA: Expose des buffers pour les lignes STC Up/Down et signaux de flèches, permettant une automatisation seamless dans les Expert Advisors pour des stratégies basées sur les cycles.

Optimisé pour le Backtesting: Période personnalisable et nature sans repaint permettent des simulations historiques fiables pour affiner les règles d'entrée/sortie avant le déploiement en live.

Le Schaff Trend Cycle Alert MT4 se positionne comme un outil crucial pour les traders cherchant une confirmation de tendance intelligente et à lag réduit. Sa popularité perdure grâce à des résultats prouvés: détection précoce des cycles, alertes fausses réduites et un avantage dans les marchés cycliques. Débloquez des trades plus intelligents avec une précision cyclique.

Vous pouvez également explorer la version MT5:

