STC Indicator

Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem Schaff Trend Cycle Alert MT4, einem leistungsstarken Oszillator, der MACD- und Stochastic-Elemente mischt, um geglättete, zuverlässige Trend-Signale mit minimalem Lag zu liefern. Von Doug Schaff Ende der 1990er entwickelt und auf Plattformen wie TradingView und MQL5 popularisiert, ist dieser Indikator seit den 2010er Jahren ein Favorit für Trader, da er Zyklus-Tops und -Bottoms früher als traditionelle Oszillatoren erkennt. Nicht-neumalend und anpassbar excelliert er bei der Erkennung von überkauften/überverkauften Bedingungen und Trendumkehrungen, was ihn ideal für volatile Märkte wie Forex und Kryptos macht.

Trader bevorzugen den Schaff Trend Cycle für seine Präzision bei der Bestätigung der Trendstärke und der Erzeugung von Kauf-/Verkaufs-Alarmen bei Überquerung Schlüssel-Level (z.B. 25/75), was falsche Signale, die in Range-Märkten häufig sind, reduziert. Indem Stochastic auf MACD-Werte angewendet wird, erstellt er einen begrenzten Oszillator (0-100), der Zyklus-Wendepunkte antizipiert und hilft, frühe Einstiege in aufstrebende Trends oder Ausstiege nahe Erschöpfungspunkten zu identifizieren. Vorteile umfassen verbesserte Entscheidungsfindung für Scalping, Swing oder Positionstrading, verbesserte Gewinnraten durch zeitnahe Alarme und Vielseitigkeit über Asset-Klassen hinweg—Alarme sorgen dafür, dass Sie Chancen ergreifen, ohne ständige Überwachung, und steigern potenziell die Rentabilität in trendenden und zyklischen Bedingungen.

Schlüsselfunktionen

  • Zyklusperioden-Anpassung: Passen Sie die Kernperiode (Standard 10) an, um die Sensibilität für kurzfristige Zyklen oder längere Trends zu feinjustieren und für verschiedene Zeitrahmen und Marktvolatilitäten zu optimieren.
  • Hybrides Oszillator-Design: Kombiniert MACD-Trendfolge mit Stochastic-Glättung für ein begrenztes Signal (0-100), das frühe Warnungen vor überkauften (>75) oder überverkauften (<25) Bedingungen gibt.
  • Multi-Alarmsystem: Aktivieren Sie Terminalalarme, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails (alle Standard true) für Überquerungen oder Level-Brüche, um Trendumkehrungen oder -fortsetzungen nicht zu verpassen.
  • Visuelle Signal-Linien: Zeigt STC Down und STC Up Linien mit Pfeil-Indikatoren für Kauf-/Verkaufs-Punkte an und bietet eine klare Trendbestätigung auf Charts.
  • Zuverlässigkeit ohne Neumalung: Signale bleiben nach Bar-Schließung fixiert und liefern konsistente historische Daten für genaues Backtesting und Vertrauen im Live-Trading.
  • Hohe Leistung: Effizienter Code gewährleistet reibungslosen Betrieb auf MT4, unterstützt Multi-Chart-Setups ohne Lag und ist ideal für Hochfrequenz- oder Multi-Asset-Überwachung.
  • EA-Integration: Bietet Puffer für STC Up/Down-Linien und Pfeil-Signale, die eine nahtlose Automatisierung in Expert Advisors für zyklusbasierte Strategien ermöglichen.
  • Backtesting-optimiert: Anpassbare Periode und nicht-neumalende Natur erlauben zuverlässige historische Simulationen, um Ein-/Ausgangsregeln vor dem Live-Einsatz zu verfeinern.

Der Schaff Trend Cycle Alert MT4 etabliert sich als entscheidendes Tool für Trader, die intelligente, lag-reduzierte Trendbestätigung suchen. Seine Popularität hält aufgrund bewährter Ergebnisse an: frühe Zyklusdetektion, reduzierte falsche Alarme und der Vorteil in zyklischen Märkten. Entfesseln Sie smartere Trades mit Zykluspräzision.

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich, um eine Lösung zu finden, falls nicht.

