STC Indicator

Eleva tu estrategia de trading con el Schaff Trend Cycle Alert MT4, un poderoso oscilador que combina elementos de MACD y Stochastic para entregar señales de tendencia suaves y confiables con lag mínimo. Desarrollado por Doug Schaff a finales de los 90 y popularizado en plataformas como TradingView y MQL5, este indicador se ha convertido en un favorito de los traders desde los 2010 por su capacidad para identificar tops y bottoms de ciclos antes que osciladores tradicionales. Sin repintado y personalizable, excels en detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa y reversiones de tendencia, lo haciendo ideal para mercados volátiles como forex y criptos.

Los traders prefieren el Schaff Trend Cycle por su precisión en confirmar la fuerza de la tendencia y generar alertas de compra/venta al cruzar niveles clave (p.ej., 25/75), reduciendo señales falsas comunes en mercados en rango. Al aplicar Stochastic a valores MACD, crea un oscilador acotado (0-100) que anticipa giros de ciclo, ayudando a identificar entradas tempranas en tendencias emergentes o salidas cerca de puntos de agotamiento. Los beneficios incluyen una mejor toma de decisiones para scalping, swing o trading de posición, tasas de ganancia mejoradas mediante alertas oportunas, y versatilidad a través de activos—las alertas aseguran capturar oportunidades sin monitoreo constante, potenciando potencialmente la rentabilidad en condiciones de tendencia y cíclicas.

Características Clave

  • Personalización del Período de Ciclo: Ajusta el período principal (predeterminado 10) para sintonizar la sensibilidad a ciclos de corto plazo o tendencias más largas, optimizando para varios timeframes y volatilidades de mercado.
  • Diseño de Oscilador Híbrido: Combina el seguimiento de tendencia MACD con el suavizado Stochastic para un señal acotada de 0-100, proporcionando advertencias tempranas de sobrecompra (>75) o sobreventa (<25).
  • Sistema de Alertas Múltiples: Habilita alertas de terminal, notificaciones push o emails (todos predeterminados true) para cruces o rupturas de niveles, asegurando que nunca pierdas reversiones de tendencia o continuaciones.
  • Líneas de Señales Visuales: Muestra líneas STC Down y STC Up con indicadores de flechas para puntos de compra/venta, ofreciendo confirmación clara de tendencia en gráficos.
  • Fiabilidad Sin Repintado: Las señales permanecen fijas después del cierre de la barra, entregando datos históricos consistentes para backtesting preciso y confianza en trading en vivo.
  • Alto Rendimiento: Código eficiente asegura operación suave en MT4, apoyando configuraciones multi-gráfico sin lag, ideal para alta frecuencia o monitoreo multi-activo.
  • Integración con EA: Expone búferes para líneas STC Up/Down y señales de flechas, permitiendo automatización seamless en Expert Advisors para estrategias basadas en ciclos.
  • Optimizado para Backtesting: Período personalizado y naturaleza sin repintado permiten simulaciones históricas confiables para refinar reglas de entrada/salida antes del despliegue en vivo.

El Schaff Trend Cycle Alert MT4 se posiciona como una herramienta crucial para traders buscando confirmación inteligente de tendencia con lag reducido. Su popularidad perdura por resultados probados: detección temprana de ciclos, alertas falsas reducidas y una ventaja en mercados cíclicos. Desbloquea trades más inteligentes con precisión cíclica.

También puedes explorar la versión para MT5:

