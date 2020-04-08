STC Indicator

使用 Schaff Trend Cycle Alert MT4 提升您的交易策略，这是一个强大的振荡器，融合MACD和Stochastic元素，以最小延迟提供平滑、可靠的趋势信号。由Doug Schaff于1990年代末开发，并在TradingView和MQL5等平台上流行以来，这一指标自2010年代以来已成为交易者的首选，因为它比传统振荡器更早识别周期顶部和底部. 非重绘且可定制，它擅长发现过买/过卖条件和趋势反转，使其成为外汇和加密等波动市场的理想选择.

交易者青睐Schaff Trend Cycle，因为它在确认趋势强度并在穿越关键水平（如25/75）时生成买入/卖出警报方面具有精确性，在横盘市场中减少常见虚假信号. 通过将Stochastic应用于MACD值，它创建一个限定振荡器 (0-100)，预见周期转折，帮助识别新兴趋势中的早期入场或耗尽点附近的出场. 优势包括改进的决策，用于剥头皮、波段或持仓交易，通过及时警报提高胜率，以及跨资产的多功能性—警报确保您捕捉机会，而无需持续监控，在趋势和周期条件下潜在提升盈利能力.

MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新购买的 MQL 产品

关键功能

周期定制: 调整核心周期（默认10）以调谐敏感度，用于短期周期或更长趋势, 优化各种时间框架和市场波动.

混合振荡器设计: 结合MACD趋势追随和Stochastic平滑, 形成0-100限定信号, 提供过买(>75)或过卖(<25)的早期警告.

多警报系统: 启用终端警报, 推送通知或电子邮件(所有默认true)用于交叉或水平突破, 确保您不错过趋势反转或延续.

视觉信号线: 显示SSL Down和SSL Up线, 带箭头指示器用于买/卖点, 在图表上提供清晰的趋势确认.

非重绘可靠性: 条形关闭后信号固定, 提供准确回测和实时交易信心的稳定历史数据.

高性能: 高效代码确保MT4上的顺畅操作, 支持多图设置无延迟, 理想用于高频或多资产监控.

EA集成: 为SSL Up/Down线和箭头信号公开缓冲区, 支持周期基础策略在Expert Advisors中的无缝自动化.

优化回测: 自定义周期和非重绘性质允许可靠的历史模拟, 以在实时部署前完善入/出规则.

Schaff Trend Cycle Alert MT4 是寻求智能、低延迟趋势确认的交易者的关键工具。其受欢迎程度源于经过验证的结果: 早期周期检测, 减少虚假警报, 周期市场中的优势. 以周期精度解锁更智能的交易.

您也可以探索 MT5 版本：

查看所有我的产品： https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我获取支持： https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags schaff trend cycle mt4 指标 stc 振荡器 macd stochastic 超买 超卖 反转信号 外汇警报 趋势确认 波动交易