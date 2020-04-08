STC Indicator

Eleve sua estratégia de trading com o Schaff Trend Cycle Alert MT4, um poderoso oscilador misturando elementos de MACD e Stochastic para entregar sinais de tendência suavizados e confiáveis com lag mínimo. Desenvolvido por Doug Schaff no final dos anos 90 e popularizado em plataformas como TradingView e MQL5, este indicador se tornou um favorito dos traders desde os 2010 por sua capacidade de identificar tops e bottoms de ciclo mais cedo que osciladores tradicionais. Sem repintura e personalizável, excela na detecção de condições de sobrecompra/sobrevenda e reversões de tendência, tornando-o ideal para mercados voláteis como forex e criptos.

Os traders preferem o Schaff Trend Cycle por sua precisão na confirmação da força da tendência e na geração de alertas de compra/venda ao cruzar níveis chave (ex., 25/75), reduzindo sinais falsos comuns em mercados em range. Aplicando Stochastic aos valores MACD, cria um oscilador limitado (0-100) que antecipa viradas de ciclo, ajudando a identificar entradas precoces em tendências emergentes ou saídas perto de pontos de exaustão. Os benefícios incluem uma melhor tomada de decisões para scalping, swing ou trading de posição, taxas de vitória melhoradas através de alertas oportunos, e versatilidade através dos ativos—as alertas garantem que você capture oportunidades sem monitoramento constante, impulsionando potencialmente a lucratividade em condições de tendência e cíclicas.

Guia de Instalação para Produtos MQL | Atualizando Produtos MQL Comprados no MT4/MT5

Características Principais

Personalização do Período de Ciclo: Ajuste o período principal (padrão 10) para sintonizar a sensibilidade a ciclos de curto prazo ou tendências mais longas, otimizando para vários timeframes e volatilidades de mercado.

Design de Oscilador Híbrido: Combina o seguimiento de tendência MACD com o suavizado Stochastic para um sinal limitado de 0-100, fornecendo avisos precoces de sobrecompra (>75) ou sobrevenda (<25).

Sistema de Alertas Múltiplos: Habilite alertas de terminal, notificações push ou e-mails (todos padrão true) para cruzamentos ou rupturas de níveis, garantindo que você não perca reversões de tendência ou continuações.

Linhas de Sinais Visuais: Exibe linhas STC Down e STC Up com indicadores de setas para pontos de compra/venda, oferecendo confirmação clara de tendência nos gráficos.

Confiabilidade Sem Repintura: Os sinais permanecem fixos após o fechamento da barra, entregando dados históricos consistentes para backtesting preciso e confiança no trading ao vivo.

Alto Desempenho: Código eficiente assegura operação suave no MT4, suportando configurações multi-gráfico sem lag, ideal para alta frequência ou monitoramento multi-ativo.

Integração com EA: Expõe buffers para linhas STC Up/Down e sinais de setas, permitindo automação seamless em Expert Advisors para estratégias baseadas em ciclos.

Otimizado para Backtesting: Período personalizado e natureza sem repintura permitem simulações históricas confiáveis para refinar regras de entrada/saída antes do despliegue ao vivo.

O Schaff Trend Cycle Alert MT4 se posiciona como uma ferramenta crucial para traders buscando confirmação inteligente de tendência com lag reduzido. Sua popularidade perdura por resultados comprovados: detecção precoce de ciclos, alertas falsas reduzidas e uma vantagem em mercados cíclicos. Desbloqueie trades mais inteligentes com precisão cíclica.

