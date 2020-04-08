STC Indicator

Eleve sua estratégia de trading com o Schaff Trend Cycle Alert MT4, um poderoso oscilador misturando elementos de MACD e Stochastic para entregar sinais de tendência suavizados e confiáveis com lag mínimo. Desenvolvido por Doug Schaff no final dos anos 90 e popularizado em plataformas como TradingView e MQL5, este indicador se tornou um favorito dos traders desde os 2010 por sua capacidade de identificar tops e bottoms de ciclo mais cedo que osciladores tradicionais. Sem repintura e personalizável, excela na detecção de condições de sobrecompra/sobrevenda e reversões de tendência, tornando-o ideal para mercados voláteis como forex e criptos.

Os traders preferem o Schaff Trend Cycle por sua precisão na confirmação da força da tendência e na geração de alertas de compra/venda ao cruzar níveis chave (ex., 25/75), reduzindo sinais falsos comuns em mercados em range. Aplicando Stochastic aos valores MACD, cria um oscilador limitado (0-100) que antecipa viradas de ciclo, ajudando a identificar entradas precoces em tendências emergentes ou saídas perto de pontos de exaustão. Os benefícios incluem uma melhor tomada de decisões para scalping, swing ou trading de posição, taxas de vitória melhoradas através de alertas oportunos, e versatilidade através dos ativos—as alertas garantem que você capture oportunidades sem monitoramento constante, impulsionando potencialmente a lucratividade em condições de tendência e cíclicas.

Guia de Instalação para Produtos MQL | Atualizando Produtos MQL Comprados no MT4/MT5

Características Principais

  • Personalização do Período de Ciclo: Ajuste o período principal (padrão 10) para sintonizar a sensibilidade a ciclos de curto prazo ou tendências mais longas, otimizando para vários timeframes e volatilidades de mercado.
  • Design de Oscilador Híbrido: Combina o seguimiento de tendência MACD com o suavizado Stochastic para um sinal limitado de 0-100, fornecendo avisos precoces de sobrecompra (>75) ou sobrevenda (<25).
  • Sistema de Alertas Múltiplos: Habilite alertas de terminal, notificações push ou e-mails (todos padrão true) para cruzamentos ou rupturas de níveis, garantindo que você não perca reversões de tendência ou continuações.
  • Linhas de Sinais Visuais: Exibe linhas STC Down e STC Up com indicadores de setas para pontos de compra/venda, oferecendo confirmação clara de tendência nos gráficos.
  • Confiabilidade Sem Repintura: Os sinais permanecem fixos após o fechamento da barra, entregando dados históricos consistentes para backtesting preciso e confiança no trading ao vivo.
  • Alto Desempenho: Código eficiente assegura operação suave no MT4, suportando configurações multi-gráfico sem lag, ideal para alta frequência ou monitoramento multi-ativo.
  • Integração com EA: Expõe buffers para linhas STC Up/Down e sinais de setas, permitindo automação seamless em Expert Advisors para estratégias baseadas em ciclos.
  • Otimizado para Backtesting: Período personalizado e natureza sem repintura permitem simulações históricas confiáveis para refinar regras de entrada/saída antes do despliegue ao vivo.

O Schaff Trend Cycle Alert MT4 se posiciona como uma ferramenta crucial para traders buscando confirmação inteligente de tendência com lag reduzido. Sua popularidade perdura por resultados comprovados: detecção precoce de ciclos, alertas falsas reduzidas e uma vantagem em mercados cíclicos. Desbloqueie trades mais inteligentes com precisão cíclica.

Você também pode explorar a versão para MT5:

Eu apreciaria muito uma avaliação positiva se você estiver satisfeito com sua compra. Por favor, contate-me para encontrar uma solução se não estiver.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags schaff trend cycle mt4 indicador stc oscilador macd stochastic sobrecompra sobreventa sinais reversão forex alertas confirmação tendência trading volatilidade

Produtos recomendados
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Morning Star pattern" para MT4. - O indicador "Morning Star pattern" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso. - O indicador detecta padrões Morning Star otimistas no gráfico: sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC, celular e e-mail. - Também seu irmão - o indicador bearish "Evening Star pattern" está disponível (siga o link abaixo). - O indicador "Morning Star pattern" é excelente para comb
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicadores
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicadores
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4 - ótima ferramenta preditiva, sem necessidade de repintura. - O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. O RSI SPEED é a primeira derivada do próprio RSI. - O RSI SPEED é bom para entradas de scalping na direção da tendência principal. - Use-o em combinação com um indicador de tendência adequado, por exemplo, HTF MA (como nas imagens). - O indicador RSI SPEED mostra a rapidez com que o próprio RSI muda de direção - ele é muito sensíve
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Stochastic BR
Antony Augustine
Indicadores
Stochastic BR allows you to recognize reversals professionally. The "Stochastic BR" is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend i
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Mirror
Stanislav Korotky
Indicadores
This indicator predicts rate changes based on the chart display principle. It uses the idea that the price fluctuations consist of "action" and "reaction" phases, and the "reaction" is comparable and similar to the "action", so mirroring can be used to predict it. The indicator has three parameters: predict - the number of bars for prediction (24 by default); depth - the number of past bars that will be used as mirror points; for all depth mirroring points an MA is calculated and drawn on the ch
Atrade
Victor Golovkov
Indicadores
Full automatic. Does not require technical settings. Works on all currency pairs. The indicator has a built-in zigzag filter that limits repetitions of unidirectional signals (i.e. after a buy signal, the next one will be a sell signal, and vice versa). For the convenience of displaying, the indicator provides settings for the type of icons, their color and size: Size Arrow Code Arrow Buy Color Arrow Buy Code Arrow Sell Color Arrow Sell Indicator signals are not redrawn.
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicadores
Indicador. "Onda indicadora ou Indicador Ma". Usando 23 indicadores padrão e o algoritmo do autor, os níveis de compras (de 0 a +100) e vendas (de 0 a -100) são calculados. Em seguida, usando os níveis calculados, o "Indicador de onda" desenha uma onda com 21 médias móveis. O número da onda é igual ao período médio dos níveis calculados. Ondas # 1 - 7 médias móveis rápidas Ondas das médias móveis 8 -14 médias Ondas das médias móveis lentas nº 15-21 Olhando para os números desenhados pelo indi
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
Indicadores
DESCRIÇÃO TÉCNICA O Nexus Signal System é um indicador para MT4 que combina 12 critérios técnicos para gerar sinais de trading. O sistema analisa a confluência de múltiplos fatores (tendência, momentum, volume, zonas de suporte/resistência) antes de validar um sinal, o que reduz o número de sinais falsos em comparação com indicadores que usam apenas um critério. CRITÉRIOS DE ANÁLISE (Pontuação 0–15): Detecção de padrões (pin bars, engulfing) Análise Multi-Timeframe (confirmação de tendência em t
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Fibonacci recontratar e extensão linha de desenho ferramenta Fibonacci recontratar e estender a ferramenta de desenho de linha para a plataforma MT4 é adequado para comerciantes que usam método de negociação de pontos e negociação de secções douradas Vantagens: Não há linha extra, não há linhagem muito longa, e é fácil observar e encontrar oportunidades de negociação Versão experimental: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Principais funções: 1. Podem ser desenhados diretamente vári
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Os indicadores [ZhiBiCCI] são adequados para todo o ciclo de uso e também são adequados para todas as variedades do mercado. [ZhiBiCCI] Linha sólida verde é uma inversão da divergência de alta. A linha pontilhada verde é uma divergência de alta clássica. [ZhiBiCCI] A linha sólida para o vermelho é uma divergência de baixa reversa. A linha pontilhada vermelha é uma divergência clássica de baixa. [ZhiBiCCI] pode ser definido nos parâmetros (Alerta, Enviar e-mail, Enviar notificação), definido c
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador foi projetado para scalping agressivo e entradas rápidas em opções binárias , gerando sinais em toda vela , para que você saiba exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Junte-se ao canal Happy Scalping: MQL5 Não repinta : o sinal da vela atual é gerado em TEMPO REAL , o que significa que pode mudar enquanto a vela ainda está em formação, dependendo se o preço sobe ou desce em relação ao fechamento da vela anterior. Mas uma vez que a vela fecha , a cor do sinal fica comple
Year2Year
Stanislav Korotky
Indicadores
This indicator shows price changes for the same days in past years. D1 timeframe is required. This is a predictor indicator that finds D1 bars for the same days in past 8 years and shows their relative price changes on the current chart. Parameters: LookForward - number of days (bars) to show "future" price changes; default is 5; Offset - number of days (bars) to shift back in history; default is 0; ShowAverage - mode switch; true - show mean value for all 8 years and deviation bounds; false - s
FREE
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Índice de Força com zonas dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra" para MT4, sem repintura. - O índice de força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume num único valor. - É ótimo fazer negociações de venda na zona dinâmica de sobrecompra e negociações de compra na zona dinâmica de sobrevenda. - Este indicador é excelente para a negociação de momentum na direção da tendência. - Zona de sobrecompra dinâmica - acima da linha amarela. - Zona de sobre
PZ ABCD Retracement
PZ TRADING SLU
4 (5)
Indicadores
Este indicador encontra os padrões de retração AB = CD. O padrão AB = CD Retracement é uma estrutura de preço de 4 pontos em que o segmento de preço inicial é parcialmente retraído e seguido por um movimento equidistante da conclusão da retirada, e é a base básica para todos os padrões harmônicos. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Tamanhos de padrão personalizáveis Proporções AC e BD personalizáveis Períodos de interrupção personali
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
SystemBinaryM1
Andrey Spiridonov
Indicadores
SystemBinaryM1 - a professional indicator for trading short-term binary options, is a complete, self-contained author's strategy for working in the binary options market. The unique algorithm for analyzing the foreign exchange market is based on the calculation of reference points on three different time periods M15, M5. M1. Thus, the indicator simultaneously analyzes the long-term, medium-term and short-term price behavior before issuing a signal. The indicator is set in the usual way and work
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicadores
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Os compradores deste produto também adquirem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do util
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Mais do autor
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicadores
Eleve sua estratégia de trading com o   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , um indicador de ponta que utiliza regressão de kernel não paramétrica para fornecer análise de tendências suave e adaptativa. Inspirado no estimador Nadaraya-Watson, esta ferramenta aplica suavização de kernel gaussiano aos dados de preços, criando envelopes dinâmicos que se adaptam à volatilidade do mercado sem o atraso excessivo das médias móveis tradicionais. Amplamente aclamado em plataformas como TradingView e elog
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicadores
Domine as tendências do mercado com o SuperTrend Alert MT5, um indicador poderoso projetado para fornecer sinais precisos de acompanhamento de tendências para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua robusta detecção de tendências, este indicador é uma ferramenta essencial para traders que buscam entradas e saídas confiáveis. Usuários relatam até 90
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT5, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitários
Otimize sua estratégia de grid trading com o Grid Trade Manager MT5, um EA utilitário gratuito versátil projetado para automatizar a colocação e gestão de ordens grid, inspirado na abordagem de grid trading testada pelo tempo popularizada nos 2000 por comunidades forex por sua capacidade de profiter de oscilações de mercado em condições ranging. Adotado por milhares de traders em plataformas como MQL5 e Forex Factory por seus controles de risco robustos e customização, esta ferramenta excels em
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitários
MT4 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para copiar negociações de uma conta MT4 ou MT5 de origem para várias contas MT4 ou MT5 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexíve
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Aprimore sua estratégia de hedge com o Hedge Trade Manager MT5, um sofisticado Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar operações de hedge para contrarrestar movimentos adversos de preço, baseado em técnicas de hedge popularizadas na década de 2010 por corretoras de forex que permitiam posições opostas para garantir lucros ou limitar perdas durante tendências incertas. Muito valorizado no MQL5 e em fóruns de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex por suas configurações flexí
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT4, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada projetada para capturar oportunidades com base nas condições de reversão das Bandas de Bollinger. Executa operações de compra ao detectar uma reversão de alta perto da banda inferior (quando a vela anterior fecha abaixo da banda inferior e a vela atual fecha acima, passando de uma vela vermelha para uma verde) e operações de venda para uma reversão de baixa perto da banda superior (cenário oposto). Extensivamente testado, o
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicadores
Melhore o seu trading de ação de preço com o indicador Higher Highs and Lows MT4, uma ferramenta robusta que utiliza análise fractal para identificar pontos de swing chave e padrões que definem tendências como Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) para insights claros sobre a direção do mercado. Baseado em princípios fundamentais de ação de preço enraizados na Teoria de Dow do início do século XX e popularizados no trading moderno por especialistas como Al Brook
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Domine as tendências do mercado com o SuperTrend Alert MT4, um indicador poderoso projetado para fornecer sinais precisos de acompanhamento de tendências para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua robusta detecção de tendências, este indicador é uma ferramenta essencial para traders que buscam entradas e saídas confiáveis. Usuários relatam até 90
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Eleve sua estratégia de trading com o   Brilliant Reversal Indicator MT5 , um indicador de ponta que utiliza regressão de kernel não paramétrica para fornecer análise de tendências suave e adaptativa. Inspirado no estimador Nadaraya-Watson, esta ferramenta aplica suavização de kernel gaussiano aos dados de preços, criando envelopes dinâmicos que se adaptam à volatilidade do mercado sem o atraso excessivo das médias móveis tradicionais. Amplamente aclamado em plataformas como TradingView e elogia
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitários
Otimize a gestão das suas operações com o Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, um robusto Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar ajustes de stop-loss em operações abertas manualmente ou por outros EAs, garantindo proteção de lucros e gestão de riscos. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e fóruns da MQL5 por sua precisão na gestão de trailing stops e níveis de breakeven, este EA é um favorito entre
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitários
MT5 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 5 projetado para copiar negociações de uma conta MT5 de origem para várias contas MT5 ou MT4 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexível para
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Potencie suas capacidades de detecção de tendências com o Consecutive Candle Indicator MT5, uma ferramenta dinâmica projetada para identificar sequências de velas altistas ou baixistas, oferecendo alertas oportunos para confirmações de tendência e possíveis reversões nos mercados de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, além de elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de simplificar a aná
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada projetada para MetaTrader 5, que utiliza cruzamentos de médias móveis para capturar reversões de tendência e pontos de entrada potenciais. Este consultor especialista oferece aos traders uma solução versátil com configurações personalizáveis, garantindo execução precisa das negociações e gerenciamento robusto de riscos. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada eficientes, regras de saída flexíveis e
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Optimiza tu análisis de trading con el Day and Week Separator MT4, una herramienta intuitiva diseñada para trazar líneas separadoras diarias y semanales personalizables, perfecta para traders que enfrentan diferencias de zonas horarias con sus brokers. Muy apreciada en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su simplicidad y eficacia, este indicador aborda el desafío común de alinear los marcos temporales de los gráficos con horarios locales o específicos del mercado, co
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Otimize seu processo de fechamento de operações com o Close Manager MT5, um poderoso Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar as saídas de operações abertas manualmente ou por outros EAs no MetaTrader 5, oferecendo aos traders controle preciso sobre as estratégias de saída. Amplamente elogiado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por seus critérios de fechamento versáteis e personalizáveis, este EA é um favorito entre scalpers, day traders e swing traders em mercados voláteis c
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitários
Aprimore a gestão de riscos de sua carteira com o Account Trailing Stop Manager MT5, um poderoso Assessor Especialista (EA) projetado para rastrear e seguir automaticamente o lucro total da sua conta ou de operações com um número mágico específico no MetaTrader 5, fechando todas as operações quando o lucro atual cai abaixo do último pico de lucro. Elogiado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por seu mecanismo dinâmico de bloqueio de lucros, este EA é um favorito entre scalpers, day traders
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading sofisticada para MetaTrader 4 projetada para automatizar entradas e saídas de negociações utilizando nove indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI. Oferecendo ampla personalização com múltiplas estratégias de entrada/saída e modos de combinação AND/OR/NA, este EA proporciona aos traders uma flexibilidade incomparável. Extensivamente testado, garante geração precis
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Ultimate Trade Panel MT4 é um poderoso Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para otimizar as atividades de trading e aumentar a eficiência dos traders na plataforma MQL4. Esta ferramenta simplifica as tarefas diárias de trading com funcionalidades amigáveis, funcionando como um companheiro confiável para gerenciar negociações sem depender de lógica de trading específica. Desenvolvido para traders que buscam uma vantagem competitiva, oferece ferramentas de automação e gestão de risc
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Fique à frente do impulso do mercado com o Pip Movement Alert MT4, um indicador versátil de múltiplas moedas projetado para rastrear e alertar traders sobre movimentos precisos em pips em vários símbolos, ideal para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de detectar mudanças repentinas no mercado, este indicador é indispensável para tr
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitários
Simplifique sua negociação com o STM Trade Panel MT4, um Assessor Especialista (EA) fácil de usar projetado para agilizar a execução e gestão de operações no MetaTrader 4, oferecendo colocação de ordens com um clique e fechamento automático de operações com base em limites de lucro e perda personalizáveis. Muito valorizado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por sua interface intuitiva e controle eficiente de operações, este EA é uma ferramenta essencial para scalpers, day traders e swing
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitários
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicadores
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleve suas decisões de trading com o   Angle of Moving Average MT4 , um indicador inovador que quantifica a inclinação das médias móveis para oferecer insights claros sobre a direção e o momento do mercado. Baseado no princípio de medir a inclinação angular das médias móveis ao longo de um número específico de barras, esta ferramenta tornou-se um pilar na análise técnica desde sua conceituação nas comunidades de trading por volta de 2010. Amplamente discutido em fóruns como Forex Factory e elog
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário