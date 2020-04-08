STC Indicator

Повысьте эффективность торговли с помощью Schaff Trend Cycle Alert MT4, мощного осциллятора, сочетающего элементы MACD и Stochastic для предоставления сглаженных, надежных трендовых сигналов с минимальным лагом. Разработанный Дугом Шаффом в конце 1990-х и популяризированный на платформах вроде TradingView и MQL5, этот индикатор стал любимцем трейдеров с 2010-х годов за способность выявлять вершины и дно циклов раньше традиционных осцилляторов. Неперерисовывающийся и настраиваемый, он превосходно определяет условия перекупленности/перепроданности и развороты тренда, делая его идеальным для волатильных рынков вроде форекс и крипты.

Трейдеры ценят Schaff Trend Cycle за точность в подтверждении силы тренда и генерации сигналов покупки/продажи при пересечении ключевых уровней (например, 25/75), снижая ложные сигналы, распространенные на боковых рынках. Применяя Stochastic к значениям MACD, он создает ограниченный осциллятор (0-100), который предвосхищает повороты циклов, помогая определять ранние входы в新兴 тренды или выходы у точек истощения. Преимущества включают улучшенное принятие решений для скальпинга, свинга или позиционной торговли, повышение процента выигрышей за счет timely оповещений и универсальность для активов—оповещения обеспечивают захват возможностей без постоянного мониторинга, потенциально повышая прибыльность как на трендовых, так и на циклических рынках.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4/MT5

Ключевые особенности

  • Настройка периода цикла: Регулируйте основной период (по умолчанию 10) для настройки чувствительности к краткосрочным циклам или более длинным трендам, оптимизируя для различных таймфреймов и волатильности рынков.
  • Гибридный дизайн осциллятора: Сочетает тренд-following MACD с сглаживанием Stochastic для сигнала в диапазоне 0-100, предоставляя ранние предупреждения о перекупленности (>75) или перепроданности (<25).
  • Многоуровневая система оповещений: Включите оповещения в терминале, push-уведомления или email (все по умолчанию включены) для пересечений или прорывов уровней, обеспечивая timely пропуск разворотов тренда или продолжений.
  • Визуальные линии сигналов: Отображает линии SSL Down и SSL Up с индикаторами стрелок для точек покупки/продажи, предлагая четкое подтверждение тренда на графиках.
  • Надежность без перерисовки: Сигналы остаются фиксированными после закрытия бара, обеспечивая последовательные исторические данные для точного бэктестинга и уверенности в живой торговле.
  • Высокая производительность: Эффективный код обеспечивает плавную работу на MT4, поддерживая мульти-графиковые установки без задержек, идеально для высокочастотного или многоактивного мониторинга.
  • Интеграция с EA: Предоставляет буферы для линий SSL Up/Down и стрелок сигналов, позволяя seamless автоматизацию в Expert Advisors для стратегий, основанных на циклах.
  • Оптимизировано для бэктестинга: Настраиваемый период и неперерисовывающаяся природа позволяют проводить надежные исторические симуляции для уточнения правил входа/выхода перед реальным развертыванием.

Schaff Trend Cycle Alert MT4 позиционируется как ключевой инструмент для трейдеров, ищущих умное подтверждение тренда с минимальным лагом. Его популярность сохраняется благодаря доказанным результатам: раннему выявлению циклов, снижению ложных оповещений и преимуществу на циклических рынках. Разблокируйте более умные сделки с цикловой точностью.

Вы также можете изучить версию для MT5:

Я был бы очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны своей покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы найти решение, если нет.

Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags schaff trend cycle mt4 индикатор stc осциллятор macd stochastic перекупленность перепроданность сигналы разворота форекс оповещения подтверждение тренда торговля волатильностью

Рекомендуем также
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Индикаторы
Графики Ренко, Heiken Ashi, Тиковый бар, Ренж бар.    Простое переключение, простая настройка, все в одном окне.        Подключи индикатор Custom Chart и просматривай графики Ренко, Heiken Ashi, Тиковый бар, Ренж бар в реальном времени в реальном графике.    Расположи окно оффлайн графика так что бы панель управления была видна.    Переключай режим графика нажатием одной кнопки.    Подключи к выходному графику любой индикатор, советник без каких либо ограничений.    Нет, это не работает в те
Distinctive
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Distinctive это трендовый стрелочный индикатор форекс для определения потенциальный точек входа. Нравится он, прежде всего, тем, что в нём заложен простой механизм работы, адаптация ко всем временным периодам и торговым тактикам. СОздан на основе канала регрессии с фильрами. Отображаем сигналы индикатора Lawrence на графике функции цены используя математический подход.  Принцип работы - при пробитии цены в зоне перекупленности/перепроданности (уровней канала) генерируется сигнал на покупку или
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Stochastic BR
Antony Augustine
Индикаторы
Stochastic BR allows you to recognize reversals professionally. The "Stochastic BR" is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend i
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Mirror
Stanislav Korotky
Индикаторы
Это индикатор-предсказатель изменений курса, основывающийся на принципе отображения графика. Он использует идею о том, что колебания курсов состоят из фаз "воздействия" и "реакции", причем "реакция" соизмерима и похожа на "воздействие", поэтому для её прогнозирования можно применить зеркало. У индикатора 3 параметра: predict - количество баров для прогнозирования (24 по-умолчанию); depth - количество баров в прошлом, которые будут использоваться в качестве точек отображения; для всех depth отобр
Atrade
Victor Golovkov
Индикаторы
Полный автомат. Не требует настроек технических параметров. Работет на всех валютных парах. В индикаторе встроен зигзагообразный фильтр, который ограничивает повторы однонаправленных сигналов (т.е. после сигнала на покупку следующий будет сигнал на продажу, и наоборот). Для удобства отображения в индикаторе предусмотрена настройка вида значков, их цвет и размер: Size Arrow - размер значков Code Arrow Buy - код значка на покупку Color Arrow Buy цвет значка на покупку Code Arrow Sell - код значка
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
Индикатор.  "Индикаторные Волны ". Используя 23-и стандартных индикатора и авторский алгоритм, рассчитываются уровни покупок (от 0 до +100) и продаж (от 0 до -100). Далее используя рассчитанные уровни, "Индикатор Волны" рисует волну с 21 средними скользящими. Номер волны равен периоду усреднения, рассчитанных уровней. Волны 1 - 7       быстрые скользящие средние  Волны с 8 -14   средние скользящие средние Волны с 15-21   медленные скользящие средние Глядя на фигуры, которые рисует ин
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Nexus Signal System — это индикатор для MT4, который объединяет 12 технических критериев для генерации торговых сигналов. Система анализирует конгруэнцию множества факторов (тренд, моментум, объем, зоны поддержки/сопротивления) перед подтверждением сигнала, что снижает количество ложных сигналов по сравнению с индикаторами, использующими только один критерий. КРИТЕРИИ АНАЛИЗА (оценка 0–15 баллов): Определение паттернов (pin bar, engulfing) Многотаймфреймовый анализ (подтверж
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Индикаторы
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Этот индикатор был создан для агрессивного скальпинга и быстрых входов в бинарных опционах , генерируя сигналы на каждой свече , чтобы вы всегда точно знали, что происходит. Присоединяйтесь к каналу Happy Scalping: MQL5 Не перерисовывается : сигнал на текущей свече формируется в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ , то есть он может изменяться, пока свеча ещё формируется, в зависимости от того, растет ли цена или падает по сравнению с закрытием предыдущей свечи. Но как только свеча закрывается , цвет сигнала фик
Year2Year
Stanislav Korotky
Индикаторы
Индикатор показывает изменения цены за те же дни в прошлые годы. Требуется таймфрейм D1. Индикатор предсказывает на основе баров D1 на тех же днях прошлых лет относительное изменение цен. Параметры: LookForward - количество дней (баров) для показа "будущих" изменений цен; по-умолчанию - 5; Offset - количество дней (баров) для сдвига назад по истории; по-умолчанию - 0; ShowAverage - переключатель режима; true - показывать среднее для всех 8 прошлых лет и границы стандартного отклонения; false - п
FREE
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение. - Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности. - Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии. - Дина
PZ ABCD Retracement
PZ TRADING SLU
4 (5)
Индикаторы
Этот индикатор находит AB = шаблоны восстановления CD. Паттерн AB = CD Retracement представляет собой 4-точечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и сопровождается равноудаленным движением от завершения отката, и является базовой основой для всех гармонических паттернов. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Настраиваемые размеры рисунков Настраиваемые соотношения AC и BD Настраиваемые п
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
SystemBinaryM1
Andrey Spiridonov
Индикаторы
SystemBinaryM1 - профессиональный индикатор для торговли краткосрочными бинарными опционами, представляет собой полноценную, самодостаточную авторскую стратегию работы на рынке бинарный опционов. Уникальный алгоритм работы анализа валютного рынка основан на расчете опорных точек на трех разных временных периодах M15, M5. M1. Таким образом, индикатор одновременно анализирует долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное поведение цены перед тем как выдать сигнал. Индикатор устанавливается обычным
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Индикаторы
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
С этим продуктом покупают
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Другие продукты этого автора
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Индикаторы
Повысьте свою торговую стратегию с помощью Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , передового индикатора, использующего непараметрическую ядерную регрессию для обеспечения плавного, адаптивного анализа тенденций. Вдохновленный оценщиком Надрая-Ватсона, этот инструмент применяет гауссово сглаживание ядра к ценовым данным, создавая динамические оболочки, которые адаптируются к волатильности рынка без чрезмерного запаздывания традиционных скользящих средних. Широко признанный на платформах вроде Tradi
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT5 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT5 — мощным инструментом, предназначенным для быстрого обнаружения ключевых свечных паттернов и предоставления оповещений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на высоковероятных сетапах. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, т
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Утилиты
Оптимизируйте свою стратегию грид-трейдинга с помощью Grid Trade Manager MT5 — универсального бесплатного утилитарного EA, предназначенного для автоматизации размещения и управления грид-ордерами, опираясь на проверенный временем подход грид-трейдинга, популяризированный в 2000-х в форекс-сообществах за способность извлекать прибыль из рыночных колебаний в боковых условиях. Принятый тысячами трейдеров на платформах вроде MQL5 и Forex Factory за robustныеコントロール риска и кастомизацию, этот инструме
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Утилиты
MT4 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 4, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT4 или MT5 на несколько счетов MT4 или MT5 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхрониза
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Усовершенствуйте свою стратегию хеджирования с помощью Hedge Trade Manager MT5 — сложного экспертного советника (EA), разработанного для автоматизации хеджевых сделок, чтобы противодействовать неблагоприятным ценовым движениям, основанного на техниках хеджирования, популяризированных в 2010-х годах форекс-брокерами, позволяющими открывать противоположные позиции для фиксации прибыли или ограничения убытков в условиях неопределенных трендов. Высоко ценится на MQL5 и форумах, таких как Forex Fact
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Улучшите точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT4 — мощным инструментом, разработанным для быстрого выявления ключевых свечных паттернов и доставки уведомлений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на основе высоковероятных сетапов. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, так
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Bollinger Band Strategy EA MT5 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для захвата возможностей на основе условий разворота полос Боллинджера. Он выполняет сделки на покупку при обнаружении бычьего разворота около нижней полосы (когда предыдущая свеча закрывается ниже нижней полосы, а текущая свеча закрывается выше, переходя от красной к зеленой свече) и сделки на продажу при медвежьем развороте около верхней полосы (обратный сценарий). Тщательно протестированный, EA предлага
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свою торговлю на основе прайс экшн с индикатором Higher Highs and Lows MT4 — мощным инструментом, который использует фрактальный анализ для определения ключевых точек свинга и выявления определяющих тренд паттернов, таких как Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) и Higher Lows (HL), для четкого понимания направления рынка. Опираясь на фундаментальные принципы прайс экшн, корни которых уходят в теорию Доу начала 1900-х годов и популяризированные в современном трейдинге экс
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT4 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с помощью Brilliant Reversal Indicator MT5 , сложного инструмента, разработанного для выявления потенциальных разворотов тенденций путем анализа исторических ценовых моделей и формаций баров. Основанный на передовых алгоритмах обнаружения разворотов, этот индикатор выделяется в сообществе форекс благодаря своей неперерисовывающей природе, обеспечивая стабильность сигналов даже после закрытия баров. Популяризированный на платформах, таких как MQL5, IndicatorsPot и
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Утилиты
Оптимизируйте управление сделками с помощью Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), разработанного для автоматической настройки стоп-лоссов для сделок, открытых вручную или другими EA, обеспечивая защиту прибыли и управление рисками. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и форумах MQL5 за точность в управлении трейлинг-стопами и уровнями безубыточности, этот EA популярен сре
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Утилиты
MT5 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT5 на несколько счетов MT5 или MT4 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхронизацию для
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Усильте свои возможности по выявлению трендов с помощью Consecutive Candle Indicator MT5 — динамичного инструмента, предназначенного для определения последовательностей бычьих или медвежьих свечей, предоставляющего своевременные оповещения для подтверждения трендов и потенциальных разворотов на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), а также упоминается в обсуждениях на Investopedia и
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Оптимизируйте анализ торгов с помощью Day and Week Separator MT4 — интуитивно понятного инструмента, предназначенного для построения настраиваемых линий разделения дней и недель, идеально подходящего для трейдеров, сталкивающихся с разницей во временных зонах брокера. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), за свою простоту и эффективность, решая распространенную проблему синхронизации таймфреймов графика с местным или рыночным временем,
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Оптимизируйте процесс закрытия сделок с помощью Close Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматизации выхода из сделок, открытых вручную или другими EA, на платформе MetaTrader 5, предоставляя трейдерам точный контроль над стратегиями выхода. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за универсальные и настраиваемые критерии закрытия, этот EA популярен среди скальперов, дневных трейдеров и свинг-трейдеров на волатильных рынках, таких как форекс
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
Улучшите управление рисками вашего портфеля с помощью Account Trailing Stop Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматического отслеживания и трейлинга общей прибыли по счету или сделкам с определенным магическим номером на платформе MetaTrader 5, закрывая все сделки, когда текущая прибыль падает ниже последнего пика прибыли. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за свой динамический механизм фиксации прибыли, этот EA популярен среди скальпе
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Эксперты
Multi Indicator Strategy EA MT4 — это сложный торговый инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для автоматизации входов и выходов из сделок с использованием девяти технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI. Благодаря обширным возможностям настройки, включая множество стратегий входа/выхода и режимы комбинаций AND/OR/NA, этот советник предоставляет трейдерам непревзойденную гибкость. Тщательно протестированный, EA обес
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT4 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный для упрощения торговых операций и повышения эффективности трейдеров на платформе MQL4. Этот инструмент облегчает повседневные торговые задачи благодаря удобным функциям, выступая надежным помощником в управлении сделками без использования специфической торговой логики. Созданный для трейдеров, стремящихся получить конкурентное преимущество, он предлагает инструменты автоматизации и управления рисками для оп
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Будьте на шаг впереди рыночного импульса с помощью Pip Movement Alert MT4 — универсального мультивалютного индикатора, предназначенного для отслеживания и оповещения трейдеров о точных движениях в пунктах по нескольким символам, идеально подходящего для торговли на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за способность выявлять внезапные рыночные
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Упростите торговлю с помощью STM Trade Panel MT4 — удобного экспертного советника (EA), разработанного для упрощения выполнения и управления сделками на платформе MetaTrader 4, предлагающего размещение ордеров одним кликом и автоматическое закрытие сделок на основе настраиваемых порогов прибыли и убытков. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за интуитивно понятный интерфейс и эффективный контроль сделок, этот EA является предпочтительным инструментом для скальперов, дневных т
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Индикаторы
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своих торговых решений с помощью   Angle of Moving Average MT4 , инновационного индикатора, который измеряет угол наклона скользящих средних, предоставляя ясное понимание направления и силы тренда. Основанный на принципе измерения углового наклона скользящих средних за определенное количество баров, этот инструмент стал основой технического анализа с момента его появления в торговых сообществах около 2010 года. Широко обсуждаемый на форумах, таких как Forex Factory, и высоко о
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв