Order and Risk Management MT4

Utilitaire de gestion automatique des commandes et des risques. Permet de tirer le maximum des bénéfices et de limiter vos pertes. Créé par un commerçant pratiquant pour les commerçants. L'utilitaire est facile à utiliser, fonctionne avec tous les ordres de marché ouverts manuellement par un trader ou avec l'aide de conseillers. Peut filtrer les transactions par nombre magique. L'utilitaire peut fonctionner avec n'importe quel nombre de commandes en même temps.



A les fonctions suivantes :

1. Fixer des niveaux de stop loss et de take profit;

2. Clôture des transactions par des niveaux de stop suiveurs ;

3. Fixer des seuils de rentabilité.



L'utilitaire peut :

1. Travaillez avec chaque commande séparément (les niveaux sont définis pour chaque commande séparément)

2. Travaillez avec un panier d'ordres unidirectionnels (les niveaux sont communs à tous les ordres, ACHETER et VENDRE séparément)

3. Travailler avec un panier d'ordres multidirectionnels (les niveaux sont communs à tous les ordres, ACHETER et VENDRE ensemble)



Option :

STOPLOSS - stop loss en pips, si =-1 n'est pas utilisé ;
TAKEPROFIT - profit en pips, non utilisé avec -1 ;

TRAILING_STOP - le nombre de pips pour le mouvement de prix, si =-1 n'est pas utilisé ;
TRAILING_STEP - le nombre de pips dont le profit augmentera à chaque étape ;

BREAKEVEN_STOP - le nombre de pips pour transférer l'ordre au seuil de rentabilité, si =-1 n'est pas utilisé ;
BREAKEVEN_STEP - nombre de pips de profit lors de la clôture d'une commande ;

PANIER - un panier de commandes ou chaque commande séparément ;
MULTIDIRECTIONNEL - commandes multidirectionnelles ou unidirectionnelles ;

MAGIC_NUMBER - nombre magique de commandes, si = -1, alors cela fonctionne avec toutes les commandes ;
ORDERS_COMMENT - commentaire sur les transactions ;
Aucun avis
Répondre à l'avis