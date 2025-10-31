Trade Portfolio Dashboard

Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading.





Boutons de fermeture rapide

Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en totalité ou prendre des bénéfices ou des pertes partiels en un seul clic. Plus besoin de rechercher des transactions dans une liste et de déterminer comment clôturer une partie de vos transactions. Le tableau de bord affiche également votre exposition actuelle sur chaque symbole de devise lorsque vous négociez des paires de devises, ce qui vous aide à identifier les zones dans lesquelles vous pourriez être surexposé avant les événements d'actualité majeurs. Vous pouvez utiliser les boutons pour réduire rapidement votre exposition instantanément avant les nouvelles, ou si les nouvelles se sont déjà produites et vous ont fait réaliser des bénéfices, encaissez rapidement ces bénéfices en un seul clic !





Carte thermique des transactions ouvertes

La carte thermique des transactions est un outil visuel spécialement conçu pour les traders qui utilisent des stratégies de trading de position ou de swing trading, en utilisant la moyenne des coûts en dollars pour augmenter et diminuer les transactions. Vous pouvez rapidement identifier les transactions individuelles de votre portefeuille qui peuvent être mises en banque, ainsi que les transactions en drawdown que vous pouvez clôturer en taille partielle. Cela vous permettra de réaliser un bénéfice global, tout en réduisant votre drawdown en même temps. Utilisez simplement les boutons de fermeture complète ou partielle pour gagner instantanément de l'argent et réduire les risques.





Identifiez rapidement les opportunités de contrôle du drawdown

Le bouton de contrôle du drawdown, le "bouton D", mettra en évidence toutes les transactions en drawdown de votre portefeuille qui sont supérieures au prix moyen de chaque symbole négocié. Cela se fait en ajoutant un rectangle autour des transactions individuelles sur tous les symboles, afin que vous puissiez voir sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer en premier. Cela vous permet de voir instantanément quelles transactions vous pouvez clôturer en totalité ou en partie pour améliorer votre portefeuille global et réduire les risques. La clôture des transactions qui améliorent votre prix moyen et rapprochent le prix actuel de votre moyenne vous permet de sortir plus rapidement des positions sur les symboles. Cela réduit la vitesse du drawdown si les positions poussent davantage contre vous.





Entièrement configurable