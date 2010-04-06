ExportDailyRange

ExportRange est un script utilitaire conçu pour exporter les données des chandeliers d’une période choisie au format CSV. Le script récupère le plus haut, le plus bas, la plage (différence entre les deux), ainsi que la date et l’index de chaque barre. Il convient aux utilisateurs ayant besoin de données simples et fiables pour des analyses statistiques ou des études de volatilité.

Lorsqu’il est appliqué à un graphique, le script extrait le nombre de barres défini et enregistre les résultats au format CSV dans le dossier Files du terminal. Le nombre de barres et l’unité de temps peuvent être configurés via les paramètres. Il est également possible d’utiliser la période courante du graphique.

Fonctions principales

Exportation des données historiques pour un nombre sélectionné de barres Enregistrement des valeurs High, Low et Range Utilisation possible de l’unité de temps actuelle du graphique Sortie au format CSV adaptée aux outils d’analyse externes

Colonnes du fichier généré

Le fichier CSV contient les champs suivants :

Timeframe

Index

Datetime

High

Low

Range

La valeur Range est enregistrée sous forme de différence de prix et peut être convertie en pips lors d’un traitement ultérieur si nécessaire.

Cas d’utilisation

Approprié pour l’analyse des plages de prix, l’étude de la volatilité, la préparation de stratégies et l’analyse préalable avant les tests historiques. Il offre un moyen simple de collecter les données essentielles des chandeliers pour des traitements complémentaires.

Comment l’utiliser

Télécharger et installer le script depuis le Market Le trouver dans la section Scripts du Navigateur L’appliquer à n’importe quel graphique Définir le nombre de barres et l’unité de temps Une fois exécuté, le fichier CSV sera créé dans le dossier Files

Le script est conçu de manière simple et se concentre uniquement sur l’extraction des données, ce qui en fait un outil pratique pour collecter rapidement les informations sur la plage des chandeliers.