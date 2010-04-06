ExportDailyRange

ExportRange est un script utilitaire conçu pour exporter les données des chandeliers d’une période choisie au format CSV. Le script récupère le plus haut, le plus bas, la plage (différence entre les deux), ainsi que la date et l’index de chaque barre. Il convient aux utilisateurs ayant besoin de données simples et fiables pour des analyses statistiques ou des études de volatilité.

Lorsqu’il est appliqué à un graphique, le script extrait le nombre de barres défini et enregistre les résultats au format CSV dans le dossier Files du terminal. Le nombre de barres et l’unité de temps peuvent être configurés via les paramètres. Il est également possible d’utiliser la période courante du graphique.

Fonctions principales

  1. Exportation des données historiques pour un nombre sélectionné de barres

  2. Enregistrement des valeurs High, Low et Range

  3. Utilisation possible de l’unité de temps actuelle du graphique

  4. Sortie au format CSV adaptée aux outils d’analyse externes

Colonnes du fichier généré
Le fichier CSV contient les champs suivants :

  • Timeframe

  • Index

  • Datetime

  • High

  • Low

  • Range

La valeur Range est enregistrée sous forme de différence de prix et peut être convertie en pips lors d’un traitement ultérieur si nécessaire.

Cas d’utilisation
Approprié pour l’analyse des plages de prix, l’étude de la volatilité, la préparation de stratégies et l’analyse préalable avant les tests historiques. Il offre un moyen simple de collecter les données essentielles des chandeliers pour des traitements complémentaires.

Comment l’utiliser

  1. Télécharger et installer le script depuis le Market

  2. Le trouver dans la section Scripts du Navigateur

  3. L’appliquer à n’importe quel graphique

  4. Définir le nombre de barres et l’unité de temps

  5. Une fois exécuté, le fichier CSV sera créé dans le dossier Files

Le script est conçu de manière simple et se concentre uniquement sur l’extraction des données, ce qui en fait un outil pratique pour collecter rapidement les informations sur la plage des chandeliers.


Produits recommandés
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicateurs
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilitaires
Smart Trade Monitor — Real-Time Position Tracking, P&L Analysis & Alert System   Real-Time Monitoring : Auto-tracks open/closed positions, displays yesterday’s & previous day’s P&L—no manual calculations!   Smart Alerts (Premium Only) : Instant push notifications + sound alerts for position changes—never miss a trading opportunity!   User-Friendly : One-click setup, key data displayed directly on charts for faster decisions.   Cross-Platform : Supports both MT4 & MT5, compatible with
FREE
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
Utilitaires
Manual Zig-zag allows you to build a zig-zag with the mouse, to build it is necessary to turn on the zig-zag and left-click. The file must be placed in the \ MQL4 \ Indicators folder then in the terminal from the list of indicators put it on the chart. A zigzag can be built so that this zigzag can only be seen on the current time frame or in all halves at once. You can change the color and thickness of the line while on the chart without getting into the settings. You can quickly remove each
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilitaires
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilitaires
TradeMirror est un outil de copie d'ordres localisé, spécialement conçu pour les plateformes MT4/MT5, qui synchronise les opérations de trading en temps réel. Avantages du produit En se basant sur les normes élevées des logiciels financiers en matière de sécurité, de stabilité et de protection de la vie privée, nous avons procédé à des optimisations en profondeur sur trois dimensions principales : Une interface graphique simple et intuitive, permettant une utilisation sans aucune barrière Des mé
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicateurs
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilitaires
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
CleanView
Sergey Batudayev
Utilitaires
CleanView — Chart Management Utility for MetaTrader 4 CleanView is a utility designed to simplify the management of chart appearance and graphical objects in MetaTrader 4. It provides a compact button panel located in the upper-left corner of the chart, allowing quick access to functions for visual customization, chart cleaning, and display control. Functions and Buttons Clear Chart — removes all graphical objects from the current chart except the utility buttons. Useful for quick cleanup of lin
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.76 (42)
Utilitaires
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
Utilitaires
Please note: This demo will work only on EURUSD live chart. It will not run in the strategy tester. ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MetaTrader 4 platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window, so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and insta
FREE
Bid Ask Ticks Indicator MT4
Pierce Vallieres
Indicateurs
This indicator displays the historical bid and ask prices on the chart. This is an extremely useful tool for watching the spread rise and fall, as well as watching to see whether or not the bid and ask prices are converging or diverging. This tool will allow you to enter the market at just the right time. This indicator will help you stay out of the market when the spread begins to rise and help you get into the market as the spread begins to fall again. ON SALE FOR FREE, GET IT FREE FOR A LIMI
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilitaires
ONREX IV  ONREX IV is a trading tool that be used to practise and enhance your manual trading skills. It's also Auto Trading Expert Advisor. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a trading interface panel that allows traders to trade manually or opt FULL AUTO TRADING. It's also set to hide the Take Profit and Stop Loss. ONREX IV has its own Magic Number, please use trade button on the p
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilitaires
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicateurs
Profil du marché Forex (FMP en abrégé) Ce que ce n'est pas : FMP n'est pas l'affichage TPO classique à code alphabétique, n'affiche pas le calcul global du profil de données du graphique et ne segmente pas le graphique en périodes et ne les calcule pas. Ce qu'il fait : Plus important encore, l'indicateur FMP traitera les données situées entre le bord gauche du spectre défini par l'utilisateur et le bord droit du spectre défini par l'utilisateur. L'utilisateur peut définir le spectre en tiran
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilitaires
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Utilitaires
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitaires
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Looser61
Suharmoko
Experts
This EA just for fun, EA high risk, full margin. Just use this for fun not for getting money. Don't injecting just lets your money gone, enjoy wait the best moment to trade in your main account. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. This EA bot using CCI, RSI, MACD Just use default parameter, optimizing your RSI for another
FREE
Footmarks Pro
Lee Teik Hong
Indicateurs
Footmarks Pro Footmarks Pro is a MetaTrader 4 Essential Indicator that create round number or sweetspot on chart with "Button". Parameter Indicator Name - Footmarks Pro Pair Selection - 250 points / 500 points / 1000 points Sweetspot Setting Sweetspot Line Color Sweetspot Line Style Sweetspot Line Thickness Sweetspot Button Setting Button Axis-X Button Axis-Y Thanks...
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitaires
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Market Inforamtion Downloader
G Sankarganesh
Utilitaires
Dear Friends, Market Inforamtion Downloader is a simple utilities program to download the market informations in a separate excel file with the name of the current chart you are using with same time frame. You needed to enter the number of periods. example. I'm in EURUSD, Day time frame. I choose to download the data last 50 candles(50 days) then I will enter 50 in the periods. After you getting the data, you use it for various analysis. Regards, Sankar Ganesh 
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilitaires
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Little helper
Vadim Kulygin
Utilitaires
Panneau de négociation ; "Little Helper" vous aidera à passer instantanément des ordres d'achat ou de vente pour plusieurs paires en peu de temps. L'avantage de ce panneau est que les commandes sont passées immédiatement avec des limites de profit et d'arrêt de perte, ce qui, en fin de compte, a un bon effet sur votre profit, votre lot et votre magie pour les commandes, vous pouvez définir les paramètres correspondants du panneau lors de son ajout. au graphique. En outre, il existe un grand choi
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilitaires
Constructor is a convenient tool for creating, (building strategies) testing and applying trading strategies and ideas, as well as testing and using separate indicators and their groups. Constructor includes opening, closing, deal tracking, averaging and recovery modules, as well as various trading options with and without averaging and martingale. You are able to connect up to 10 different external indicators. Find the detailed instructions in the attached pdf file. Trading settings averaging
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT4 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders naviguant sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 4. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur le Na
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicateurs
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Top Clock MT4
Blasius Kiss
5 (1)
Utilitaires
Displays a digital clock in the chart in realtime. Benefits: Current time always in sight for market open/close, economic data, etc. Displays accurate time (server/broker time) Clearly visible (set color, size, font, position) Always runs/refreshes even without new price tick Hint: To display the most accurate time, use the server (broker) clock setting combined with the time (hour) offset for your time zone.
FREE
Antimartingale AKA Antimartingala Calculator
Francesco Strappini
Utilitaires
Levels and risk calculator for the Antimartingale (or Antimartingala) technique Totally visual, setup everything from control panel Decide your risk and margin, it will calculate and show trading lavels on the chart Free version of the orginal Antimartingale EA:  https://www.mql5.com/en/market/product/53653 Public Signals using the Antimartingale's technique: https://www.mql5.com/en/signals/1016250 https://www.mql5.com/en/signals/1018964 This EA does not open trades, it only shows the trading le
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitaires
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitaires
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Utilitaires
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitaires
Protégez votre capital de trading sans effort Protéger votre capital est aussi essentiel que de le faire fructifier. KT Equity Protector agit comme votre gestionnaire de risques personnel, surveillant en continu l’équité de votre compte et intervenant automatiquement pour limiter les pertes ou sécuriser les profits en fermant toutes les positions et ordres en attente dès que les objectifs prédéfinis sont atteints. Fini les décisions émotionnelles ou les incertitudes — laissez ce protecteur fiabl
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilitaires
Exp-Averager   est conçu pour faire la moyenne de vos transactions qui ont reçu un certain retrait en ouvrant des transactions de moyenne. Le conseiller a la possibilité d'ouvrir de nouvelles positions en tendance ou à contre-courant. Il comprend également une fonction intelligente de stop suiveur qui s'applique à une série de positions. Le conseiller peut augmenter ou diminuer la taille du lot des positions. Il s'agit d'une stratégie largement utilisée pour ramener les positions perdantes au p
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.72 (25)
Utilitaires
Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
Plus de l'auteur
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
Utilitaires
Break Even Trailing EA | Gestion automatisée du breakeven et du trailing stop Break Even Trailing EA est un Expert Advisor (EA) utilitaire pour MetaTrader 4/5, conçu pour automatiser la sécurisation des gains dans le trading manuel. Cet outil prend en charge la gestion des risques et la protection des bénéfices après vos entrées manuelles, rendant votre trading plus efficace et moins stressant. L’EA offre deux logiques de protection des bénéfices entièrement configurables , que vous pouvez utili
FREE
CandleStick Countdown
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
CandleStick Countdown – Indicateur de compte à rebours du temps restant de la bougie CandleStick Countdown est un indicateur simple et pratique pour MT4 qui affiche en temps réel un compte à rebours indiquant le nombre de minutes et de secondes restantes avant la clôture de la bougie en cours. Il aide à améliorer la précision du timing des trades et est largement utilisé par les traders. Fonctions principales Affiche le temps restant de la bougie actuelle au format « minutes:secondes » Affiché s
FREE
Heikin Ashi Smoothed
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Heikin Ashi Smoothed – Indicateur pour MT4 Heikin Ashi Smoothed est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 4 (MT4) qui améliore la lecture du graphique classique Heikin Ashi en appliquant un processus de lissage supplémentaire via des moyennes mobiles. Cette méthode permet une représentation visuelle beaucoup plus claire et fluide des tendances, réduit considérablement le « bruit » du marché et facilite l’identification de la direction principale du marché ainsi que des points de retournemen
FREE
HeikinAshi Binary
Etsushi Ishizuka
3 (1)
Indicateurs
Heikin Ashi Binary – Indicateur de support visuel de tendance avec affichage binaire Aperçu Heikin Ashi Binary est un indicateur pour MetaTrader qui affiche les informations de tendance Heikin Ashi sous forme binaire (blocs de deux couleurs) dans une sous-fenêtre. Au lieu des chandeliers traditionnels, il représente les périodes haussières (montée) et baissières (descente) par des blocs colorés simples. Cela permet d’identifier rapidement la poursuite ou l’inversion d’une tendance. L’indicateur
FREE
Ride the Trend Signal
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Surfez sur la tendance – Un signal clair pour suivre la vague Sur les marchés financiers, les opportunités les plus stables de gains se trouvent généralement lors de phases de tendance bien établies. Pourtant, même pour les traders expérimentés, il n’est pas toujours facile de capter ces mouvements. Ride the Trend Signal est un indicateur de signal conçu pour repérer les « pullbacks » dans les tendances haussières ou baissières. Plutôt que d’entrer dès le début de la tendance, il attend une conf
FREE
PositionClose
Etsushi Ishizuka
Utilitaires
PositionClose | Script de clôture totale des positions pour MT4 PositionClose est un script utilitaire pour MetaTrader 4 (MT4) conçu pour aider les traders à gérer efficacement leurs positions. En un seul clic, vous pouvez fermer instantanément toutes vos positions ouvertes, ou choisir de ne clôturer que les positions d'achat (buy) ou seulement les positions de vente (sell). Cet outil s'avère particulièrement utile lors de mouvements soudains du marché, de la publication de nouvelles importantes
FREE
SuperTrend Simple
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
L’indicateur SuperTrend est un outil technique de suivi de tendance qui met en évidence visuellement les changements de tendance sur le marché. La couleur et la position de ses lignes changent automatiquement en fonction des mouvements de prix, ce qui aide à prendre des décisions d'entrée et de sortie. Grâce à sa conception simple, il peut être utilisé dans divers styles de trading, manuels ou automatisés. Caractéristiques principales Affichage clair des retournements de tendance En tendance ha
FREE
BBWidth 3Lines
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Présentation BBWidth 3Lines est un indicateur personnalisé qui affiche la différence entre la bande supérieure et la bande inférieure des Bandes de Bollinger (c’est-à-dire +σ moins −σ) sous forme de ligne continue dans une sous-fenêtre dédiée. La valeur est exprimée en points, et non en prix. Contrairement aux Bandes de Bollinger classiques qui mettent l'accent sur l'écart du prix, cet indicateur se concentre exclusivement sur la largeur des bandes , permettant une analyse visuelle et précise de
FREE
T3 2Lines
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
T3 2Lines – Analyse de tendance précise avec deux lignes T3 “T3 2Lines” est un indicateur pour MT4 qui affiche simultanément deux moyennes mobiles T3 (Triple Exponential Moving Average) sur le graphique : une ligne à court terme et une à long terme. Grâce à ces deux courbes lissées, les traders peuvent mieux détecter le début, la continuation et les éventuels retournements de tendance. Fonctionnalités principales Affichage simultané de deux lignes T3 (courte et longue) Période et facteur de liss
FREE
TSI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Présentation L’indicateur True Strength Index (TSI) est un oscillateur de momentum affiché dans une fenêtre séparée sous MT4. Il lisse le momentum (MTM) et sa valeur absolue à l’aide de deux Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) successives, puis calcule leur rapport multiplié par 100. Le TSI permet de visualiser la force d’une tendance et les possibles points de retournement du marché. Fonctionnalités clés Lissage double par EMA pour réduire le bruit et obtenir une courbe nette Superposition d’
FREE
TMA Classic
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
TMA Classic – Présentation de l’indicateur Moyenne Mobile Triangulaire Le TMA Classic est un indicateur très simple et léger qui affiche la Moyenne Mobile Triangulaire (TMA) sous la forme d’une seule ligne lissée. Il élimine efficacement le bruit excessif et capture le mouvement central des prix, ce qui est utile pour identifier la tendance et les phases de marché en range. Affichant uniquement une ligne, il offre une excellente visibilité sur le graphique sans interférer avec d’autres indicateu
FREE
RCI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Indicateur RCI (Rank Correlation Index) Présentation L’indicateur RCI (Rank Correlation Index) est un oscillateur qui analyse les tendances du marché et les points de retournement potentiels à partir de la corrélation de classement des prix. Il compare le classement des prix et le classement temporel sur une période donnée, puis affiche un coefficient de corrélation compris entre -100 et +100 sous forme de ligne simple sur le graphique. Le RCI est largement utilisé pour évaluer la dynamique du
FREE
BB Sub
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
BB-Sub – Bandes de Bollinger en sous-fenêtre BB-Sub est un indicateur simple mais puissant qui affiche les bandes de Bollinger indépendamment dans une sous-fenêtre du graphique. Contrairement aux bandes de Bollinger classiques qui s’affichent sur le graphique principal, BB-Sub fonctionne dans une fenêtre séparée. Cela évite tout chevauchement avec les chandeliers ou d'autres indicateurs, idéal pour les traders qui souhaitent se concentrer uniquement sur le mouvement et la forme des bandes. Princ
FREE
PartialAutoClose EA
Etsushi Ishizuka
Utilitaires
PartialAutoClose EA est un utilitaire qui permet la gestion semi-automatique et flexible des positions ouvertes manuellement ou par trading discrétionnaire. [Principales fonctionnalités] - Deux logiques de clôture au choix :     Fermeture automatique des positions basée sur le changement de couleur Heikin Ashi ou sur le croisement de moyennes mobiles. - Stop au point d'équilibre automatique     Lorsqu'un certain profit est atteint, le stop loss est déplacé automatiquement au prix d'entrée (ou
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Qu'est-ce que le Schaff Trend Cycle ? Le Schaff Trend Cycle (STC) est un indicateur de type oscillateur conçu pour détecter rapidement les retournements de tendance. Contrairement aux indicateurs traditionnels comme les moyennes mobiles ou le MACD, le STC combine les cycles de marché avec le momentum pour identifier plus clairement le début et la fin d'une tendance. Caractéristiques principales Signaux de retournement clairs : la ligne STC monte en tendance haussière et descend en tendance baiss
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Vue d’ensemble de l’indicateur Aroon Classic L’indicateur Aroon Classic est un outil technique qui identifie quantitativement l’apparition et la persistance des tendances sur un graphique. Il utilise deux lignes — « Aroon Up » et « Aroon Down » — pour afficher la force de la tendance et les points de retournement dans une plage de 0 à 100. Une valeur élevée de Aroon Up indique une forte tendance haussière, tandis qu’une valeur élevée de Aroon Down indique une forte tendance baissière. Principale
FREE
ExportCSV
Etsushi Ishizuka
Utilitaires
Aperçu ExportCSVFile est un script pour MetaTrader 4 qui exporte l’historique du compte sur une période spécifiée vers un fichier CSV. Il est utile pour analyser les performances de trading, créer des rapports dans Excel ou archiver les opérations manuelles. Le script n’exécute aucune transaction et peut être utilisé en toute sécurité sur n’importe quel compte. Principales fonctionnalités Exporte l’historique du compte pour une période définie par l’utilisateur Sauvegarde au format CSV (séparé p
FREE
CurrencyStrength TOKYO
Etsushi Ishizuka
Utilitaires
CurrencyStrength – Classement de la force des devises en temps réel CurrencyStrength est un utilitaire EA qui quantifie la force des huit principales devises (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD) en temps réel et affiche les résultats sous forme de classement visuel basé sur le taux de variation. En visualisant la force des devises à chaque seconde, cet outil améliore considérablement la précision du choix des paires et la prise de décision pour les traders discrétionnaires comme pour les sy
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Utilitaires
OvertradeShield – EA utilitaire pour prévenir le surtrading en trading discrétionnaire Vous êtes-vous déjà retrouvé à regretter une « dernière » transaction en trading discrétionnaire ? OvertradeShield est un EA utilitaire qui limite et alerte automatiquement les entrées en fonction des profits et pertes réalisés, soutenant ainsi vos règles de trading et votre discipline mentale. Il est idéal pour ceux qui souhaitent suivre leurs résultats quotidiens, éviter le surtrading et appliquer strictemen
FREE
Trend and Swaps BBF
Etsushi Ishizuka
Experts
Traite normalement sur USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY. Ne fonctionne pas normalement sur les droites du dollar. Fonctionnement normal uniquement sur M30. Ne fonctionne pas normalement sur les autres cadres temporels. Cet EA a été développé pour capitaliser sur les tendances et les swaps, dans le but de générer des profits perpétuels avec un faible risque. Les backtests réalisés sur un total de 112 ans sur cinq paires de devises, démontrent que les profits sont stables et que le risque e
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis