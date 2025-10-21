Risk2Reward MATR

En s'adaptant à la volatilité, les positions de trading de Risque potentiel pour récompenser sont affichées sur la base de la Fourchette réelle moyenne. Les cases Risque-Récompense sont affichées lorsque le bouton "Acheter ou Vendre" est cliqué! Une utilité du calcul de l'ATR, réjouissez-vous d'une question qui ne fait pas partie d'une décision difficile pour savoir quand fermer une transaction. Cette question aiderait votre décision de gestion des risques. 

Spécification
La fourchette vraie moyenne est un indicateur couramment utilisé qui mesure la volatilité du marché en pips ou en prix. La fourchette vraie est la différence entre le prix le plus bas négocié et le prix le plus élevé négocié d'un chandelier, au cours d'une période donnée. La Fourchette réelle moyenne, au total, fait la moyenne de ces Hauts et de ces Bas d'une période de jours "précédente".
Par exemple, les paramètres par défaut de l'indicateur ATR nous donnent une période de 14 jours. L'ATR collecte les hauts et les bas de la valeur pip, en la divisant par 14 jours.

Mais bien sûr, cela va au-delà de l'indicateur commun, ATR. En fait, trois TPS entièrement différents se fient uniquement à leur propre calendrier pour une consommation de pip différente. La règle des chandeliers est techniquement différente sur chaque période. Et donc, nous trouvons un résultat différent pour chaque période lorsque nous utilisons la même période. 

Exemple:

Période / jours comptabilisés: 14 | Période: M30  
Période / jours comptabilisés: 14 | Période: H1
Période / jours comptabilisés: 14 | Période: H4 

^Ceux-ci vont offrir différentes plages vraies moyennes^


 Voici où réside le pouvoir et la raison pour laquelle j'ai privilégié les 3 TP: Théoriquement, un trailing peut se produire au premier TP vers le second TP. Un troisième TP vous attend! Le Stop Loss est également basé sur la Fourchette réelle moyenne. Remarquablement, cette évaluation environnementale est destinée à un chartiste à la recherche des facteurs de probabilité et d'une vue de l'endroit où un point limite serait pour la prise de position. 
Les boîtes plus serrées/plus petites dans ce domaine sont typiques de la période de mouvement latéral de longue durée qui se produit pendant la consolidation et les faibles volumes. Inversement, une boîte beaucoup plus grande est présente lorsqu'il y a plus de participants sur le marché, ce qui crée plus de volatilité. Lorsque le volume augmente, il étire davantage la boîte Risk2Reward. La volatilité permet l'ajustement de la taille des cases Risque-Récompense. C'est important car cela déterminait la taille ou la taille des boîtes R-R! Au total, il est modifiable avec les paramètres, personnalisable en fonction de la fermeture de votre position préférée et de la distance (période de temps/jours comptabilisés) que les boîtes peuvent atteindre (pour votre avancement). 
                                                                     



 Multiplicateur via l'extenseur MATR
"Multiplicateur via l'expansion MATR" concerne l'élargissement de l'ATR en le multipliant, délibérément pour avoir une valeur de plage réelle moyenne plus grande. Cela donnerait une distance plus large vers le "Take Profit / Stop Loss"



= Soyez conscient et notez où le dernier chandelier s'est terminé et où se trouve le chandelier actuel. =



=Ne changez pas de délais tout en ayant ceci activé ou le Risk2Reward MATR se supprimera tout seul = 






Rappelez-vous que vous aviez accepté l'Avertissement sur les risques de négociation / Les Conditions générales de négociation:

 Vos métiers sont à vous et à vous seul. Le fabricant de ce produit ne participe pas physiquement à vos positions manuelles et il n'y a pas d'attachement à l'utilisation du produit. Toutes les victoires sont vos victoires, de sorte que les pertes impliquées.






Les cases Risque-Récompense sont affichées lorsque le bouton "Acheter ou Vendre" est cliqué. La plage réelle moyenne est modifiable avec les paramètres, personnalisable en fonction de la fermeture de votre plage de pip préférée. Cette question aiderait vos décisions de gestion des risques.
Produits recommandés
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitaires
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicateurs
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Indicateurs
introducing the Candle Countdown Indicator for MT4 - the ultimate tool for traders looking to maximize their efficiency and stay ahead of the market! This free indicator displays countdown timers for the close of each candle on the M1, M5, M15, H1, and H4 timeframes, giving you real-time visibility into how much time you have left to make your next trade. Whether you're a scalper looking for quick profits or a longer-term trader looking to capitalize on larger trends, the Candle Countdown Indica
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilitaires
TradeMirror est un outil de copie d'ordres localisé, spécialement conçu pour les plateformes MT4/MT5, qui synchronise les opérations de trading en temps réel. Avantages du produit En se basant sur les normes élevées des logiciels financiers en matière de sécurité, de stabilité et de protection de la vie privée, nous avons procédé à des optimisations en profondeur sur trois dimensions principales : Une interface graphique simple et intuitive, permettant une utilisation sans aucune barrière Des mé
FREE
Change Timeframe for All
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Utilitaires
The script changes the timeframe of all open charts on the MetaTrader platform in a simple click without having to do it manually by going through all the open charts and changing them one by one, it is handy when there are many open charts. The script lets you choose which timeframe to apply to the open charts. The timeframes available in the dropdown menu are the ones already available on the MetaTrader platform : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitaires
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 4. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicateurs
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilitaires
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitaires
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilitaires
ONREX IV  ONREX IV is a trading tool that be used to practise and enhance your manual trading skills. It's also Auto Trading Expert Advisor. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a trading interface panel that allows traders to trade manually or opt FULL AUTO TRADING. It's also set to hide the Take Profit and Stop Loss. ONREX IV has its own Magic Number, please use trade button on the p
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilitaires
Smart Trade Monitor — Real-Time Position Tracking, P&L Analysis & Alert System   Real-Time Monitoring : Auto-tracks open/closed positions, displays yesterday’s & previous day’s P&L—no manual calculations!   Smart Alerts (Premium Only) : Instant push notifications + sound alerts for position changes—never miss a trading opportunity!   User-Friendly : One-click setup, key data displayed directly on charts for faster decisions.   Cross-Platform : Supports both MT4 & MT5, compatible with
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. VERSIONMT5 -   Des indicateurs plus utiles Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ;
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trend Mate Scanner
ANGEL CALLE CRUZ
5 (1)
Utilitaires
This product is based on the single indicator TREND MATE. Link: https://www.mql5.com/es/market/product/50082 The aim of this EA is to watch for all pairs in a single panel in order to have a quick view of changes or new uptrends/downtrends. It is possible to watch from your mobile by sending push notifications when changes appear. If you want to have all push notifications for even exit trends you may receive multiple messages.
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitaires
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitaires
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilitaires
Constructor is a convenient tool for creating, (building strategies) testing and applying trading strategies and ideas, as well as testing and using separate indicators and their groups. Constructor includes opening, closing, deal tracking, averaging and recovery modules, as well as various trading options with and without averaging and martingale. You are able to connect up to 10 different external indicators. Find the detailed instructions in the attached pdf file. Trading settings averaging
FREE
OHLC Magnet
Alexander Martinez
5 (4)
Utilitaires
OHLC Magnet adds the missing magnet points for Horizontal Lines, Rectangles, and Price Labels. Instructions: Simply drag one of the aforementioned objects to the desired Open, High, Low, or Close , within the Pixel Proximity, and OHLC Magnet will automatically attach the object to the exact price point you chose. Parameters: Proximity (Pixels): The proximity, in pixels, to how close your mouse cursor must be to the Open/High/Low/Close for the utility to attach to that specific price point. Defau
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilitaires
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
Buffer Finder Tool
Afsal Meerankutty
4.75 (4)
Utilitaires
CyberZingFx Buffer Finder Tool Developed for Finding Buffers of Indicator to use in Universal Indicator EA . This is Not an Indicator or EA CyberZingFx Buffer Finder Tool is utility tool designed specifically for MetaTrader 4 (MT4) users. It is a standalone application that helps you easily find the buffers of any MT4 indicator, allowing you to use them in your Universal Indicator EA. With the Buffer Finder Tool, you no longer have to search through the data window to find the buffers you need.
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilitaires
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
Utilitaires
Please note: This demo will work only on EURUSD live chart. It will not run in the strategy tester. ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MetaTrader 4 platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window, so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and insta
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilitaires
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Exp4 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.89 (19)
Utilitaires
L'utilitaire vous permet de tester manuellement vos stratégies dans le testeur de stratégie. Trading en un clic sur le graphique de visualisation. La dernière version de l'utilitaire offre des fonctionnalités avancées permettant aux traders de tester manuellement leurs stratégies de trading. Avec le testeur de stratégie, vous pouvez désormais évaluer l'efficacité de vos stratégies de trading dans un environnement simulé. Cette fonctionnalité vous permet d'analyser les performances de vos techniq
FREE
Wicks Trade Panel
Lee Teik Hong
4 (1)
Utilitaires
Wicks Trade Panel  It's a Trade Panel include Order Management & Risk Management for serious trader. Especially for those traders who pay attention to important events like the CPI, NFP, and ADP. A one-of-a-kind faster technique to fix the Entry Price by simply pointing the mouse pointer at it. This is what I enjoy about it. Automatically closing 50% order size lots when setting TRUE on Breakeven Status. It's especially useful when trading on significant economic events like the CPI, NFP, and A
FREE
Slave Order Receiver CSV MT4
Joaquin Nicolas Metayer
Utilitaires
This Expert Advisor works as a slave in a trade copier system. It reads trading instructions from a CSV file and replicates the orders in the MetaTrader 4 terminal. It is designed to work with a master EA that writes trades to the same file. The EA continuously monitors the file for updates and synchronizes the local terminal by opening, modifying, or closing trades accordingly. What it does: Reads trade data from a CSV file located in the Common Files directory Parses order ID, symbol, order ty
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (417)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (100)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
Shepherd Safety EA
AW Trading Software Limited
4.92 (13)
Utilitaires
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Utilitaires
Copieur ->Interaction d'interface pratique et rapide, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement       ->>>> Recommandé pour une utilisation sur des ordinateurs Windows ou VPS Windows Caractéristiques: Paramètres de copy trading diversifiés et personnalisés : 1. Différents modes de lot peuvent être définis pour différentes sources de signaux 2. Différentes sources de signaux peuvent être définies pour le copy trading avant et arrière 3. Les signaux peuvent être définis avec des commentai
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilitaires
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitaires
News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}  très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Out
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Zone Guardian
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitaires
Zone Guardian is an advanced Expert Advisor (EA) designed to automate trade management. This EA manages trades within specified risk parameters using automatic lot calculation and multi-layered trade activation. It supports up to 5 layers within the entry zone, each with customizable risk percentages. Visual aids on the chart display entry zones, stop loss (SL), and take profits (TP), ensuring easy level adjustments. The EA adapts to market conditions by closing trades at each TP and moving SLs
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilitaires
Partial Closure EA MT4 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (3)
Utilitaires
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Titan Machinist
Marco De Donno
Utilitaires
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one
Plus de l'auteur
Precise Cross Point
Abraham Correa
Indicateurs
Designed to mark a specific price and time point on an MT4 chart based on a single mouse click, synchronizing this data across all timeframes for the same symbol. Its primary purpose is to help traders pinpoint and track critical levels or events (e.g., support/resistance or entry points) with persistent visual markers. The indicator uses dashed lines for price and time crosshairs, accompanied by labels that dynamically adjust to stay within chart boundaries, ensuring clarity regardless of win
FREE
Vispucci
Abraham Correa
Indicateurs
Behaving in a similar fashion as the price action of a chart, the indicator uses " Trix " to opportune itself to the exposure of divergency, flat/low market volume, and price action expansion . The TRIX indicator nicknamed after the  Triple-Exponential-average,  is a momentum-based oscillator that filters minor price changes and fluctuations that are considered insignificant for forex trading whilst providing money making opportunities!  Overall, TRIX is a leading indicator that shows diverge
FREE
Trendorphin Z
Abraham Correa
Indicateurs
4 trendlines are given by 2 timeframes, defined by the zigzag indicator. It leverages the Zig Zag indicator to identify significant highs and lows across two configurable timeframes (default: M15 for short-term and H1 for medium-term), automatically plotting upward and downward trendlines for each. This helps visualize trend structures, reversals, and alignments between timeframes without switching charts, while adhering to trendline rules that contain the high and low points of the previous two
FREE
MainFrame Sync
Abraham Correa
Utilitaires
The SyncAllCharts indicator streamlines trading by automatically aligning all open MetaTrader 4 charts to the symbol of the chart where it’s applied, saving traders time and effort when analyzing a single asset across multiple timeframes or setups. With a customizable "Main Sync" label to identify the lead chart, it ensures a clear, clutter-free workspace, enhancing workflow efficiency and consistency for traders monitoring one currency pair or symbol.
FREE
Flower of Symbols
Abraham Correa
Utilitaires
Activation initiates the sequence from the initial symbol in the Market Watch roster, forming a perpetual loop that continues until deactivation. The system employs global terminal variables to sustain operational continuity amid symbol-induced reinitializations, thereby ensuring uninterrupted performance. Principal advantages encompass augmented productivity in overseeing diverse assets, empowering traders to discern prospective trades across a tailored symbol array devoid of manual reconfigura
FREE
ATR Numeric Miracle
Abraham Correa
Utilitaires
A versatile on-chart tool displaying real-time ATR values across up to 10 timeframes (M1 to MN1) in numerical format, bypassing subwindow charts for cleaner analysis. Key features: Toggle per-timeframe visibility, decimal/pips mode, customizable multiplier (e.g., for scaled stops), font/size/color adjustments, and corner/center positioning. Ideal for volatility-based trading—compute position sizes or filters instantly without manual math. Free download; compatible with MT4 Build 600+. Enhances m
FREE
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indicateurs
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
Predetermination
Abraham Correa
5 (1)
Utilitaires
Trail every trade position twice, automatically,  in Average True Range! All manual trades are given a predetermined Risk-Reward closing point, ruled by a calculated motive that'll adjusts to volatility! The ATR, or average true range, is a technical indicator that measures the volatility, also known as " Volume , " of a financial instrument by taking into account the price range over a specific period of time.    There is an inevitable change in the ATR value during price action. The Average
FREE
Symbol Cycler
Abraham Correa
Indicateurs
Symbol Cycler is a lightweight on-chart utility that lets you quickly switch between symbols in your Market Watch list using two simple arrow buttons (). With a single click, you can scroll forward or backward through your predefined symbols without leaving the chart. Key Features: One-click symbol switching from the chart Works with your Market Watch list order Buttons can be placed in any chart corner or even the center Timeframe remains locked while switching symbols Clean, responsive UI
FREE
Average True Spreads
Abraham Correa
Utilitaires
The Average True Spread Indicator is designed to visually display the average spread (difference between Ask and Bid prices) over a specified number of candles and timeframe, directly on the chart. Its primary purpose is to give traders real-time insight into how volatile or expensive the market is to enter , especially during fast-moving or low-liquidity periods. Benefits of Knowing the Average Spread Better Entry Timing Avoid trading when spreads are abnormally high (e.g., during news event
FREE
TraderLotSizeChoice
Abraham Correa
Utilitaires
It computes BUY and SELL lot sizing in either % of balance or in fixed intervals. In market orders, this EA contains the adaptive slippage, logs tickets for instant confirmation of opening trades, and contains every market symbol at a glance. Real-time balance/equity display keeps margin health in view without tab-switching, toggling spread if needed for liquidity checks. Compact left-panel layout minimizes screen real estate, empowering blind trades where speed trumps overanalyze—perfect for
FREE
Centered Symbol Display
Abraham Correa
Indicateurs
Centered Symbol Display (MT4)   places Markey Symbol at the center of your chart for instant awareness while trading. It is fully customizable with user-defined font type, size, color, and precise offset positioning to match any template aesthetic. Additionally, it allows you to control whether the label displays in the background (behind candles), blended (dynamic color changes to remain visible while candles are visible), or in the forefront (above all chart elements) for maximum clarity. Des
FREE
Centered Timeframe Display
Abraham Correa
Indicateurs
Centered Timeframe Display (MT4) places your current chart timeframe (M1, H1, etc.) directly at the center of your chart for instant awareness while trading. It is fully customizable with user-defined font type, size, color, and precise offset positioning to match any template aesthetic. Additionally, it allows you to control whether the label displays in the background (behind candles), blended (dynamic color changes to remain visible while candles are visible), or in the forefront (above all
FREE
Measurer of Positions
Abraham Correa
Utilitaires
An on‑chart, data‑driven pre‑trade planner that turns your broker’s live market properties into clear, actionable numbers. It consolidates spread, commission, swaps, ATR‑based stop/targets, pip/point value and 10 risk‑profile lot sizes into one compact panel that auto‑scales to any chart size. The display is direction‑agnostic (no LONG/SHORT duplication) and emphasizes total trade cost and true risk/reward before you click “Buy/Sell.” What it shows (at a glance) Time & price context  (Local/Serv
FREE
Grid MATR
Abraham Correa
Indicateurs
X-axis lines prevail in grid manner, ruled by Average True Range.  There’s an inevitable change in specific periods of time of this matter! The Average True Range (ATR) indicator is not directly based on volume; instead, measures volatility in price movements. This indicator original in its revealing customization, stretches, expand, shrink, and evolve with 4 timely choices of grid states!  MATR means “multiplying average true range” in which grandeurs the grid pip-distant levels, seeming to g
FREE
Keyboreding Symbols
Abraham Correa
Utilitaires
Designed to revolutionize trading efficiency, this app enables traders to seamlessly cycle through Market Watch symbols using intuitive keyboard arrow keys or dynamically positioned on-chart buttons, minimizing navigation time and enhancing focus on market analysis. Potential : This lightweight MetaTrader 4 tool unlocks rapid symbol switching for comparative analysis across assets, supports wrap-around navigation for uninterrupted workflows, and adapts button placement to stay within chart
FREE
Candlestick MATR
Abraham Correa
Indicateurs
Analyze volatility by clicking on a specific candlestick, which triggers the display of horizontal grid lines centered around the candlestick’s closing price, spaced by multiples of the calculated ATR. A vertical line highlights the selected candlestick, and an optional text label can display the ATR value in pips above the candlestick. The indicator is lightweight, using no buffers, and relies on chart objects for visualization. It includes error handling for invalid candlestick selections and
FREE
StainGlass MATR
Abraham Correa
Indicateurs
Its primary motive is to overlay horizontal lines spaced according to multiples of the Average True Range (ATR), centered on a reference price from defined periods such as trading sessions, candlestick counts, or 12-hour intervals. This facilitates the identification of potential support and resistance levels or expected price ranges. Additionally, it marks major forex trading sessions (Sydney, Tokyo, London, and New York) with arrows to provide contextual awareness of market hours, enhancing d
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis