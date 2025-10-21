Risk2Reward MATR

En s'adaptant à la volatilité, les positions de trading de Risque potentiel pour récompenser sont affichées sur la base de la Fourchette réelle moyenne. Les cases Risque-Récompense sont affichées lorsque le bouton "Acheter ou Vendre" est cliqué! Une utilité du calcul de l'ATR, réjouissez-vous d'une question qui ne fait pas partie d'une décision difficile pour savoir quand fermer une transaction. Cette question aiderait votre décision de gestion des risques.





Spécification

La fourchette vraie moyenne est un indicateur couramment utilisé qui mesure la volatilité du marché en pips ou en prix. La fourchette vraie est la différence entre le prix le plus bas négocié et le prix le plus élevé négocié d'un chandelier, au cours d'une période donnée. La Fourchette réelle moyenne, au total, fait la moyenne de ces Hauts et de ces Bas d'une période de jours "précédente".

Par exemple, les paramètres par défaut de l'indicateur ATR nous donnent une période de 14 jours. L'ATR collecte les hauts et les bas de la valeur pip, en la divisant par 14 jours.





Mais bien sûr, cela va au-delà de l'indicateur commun, ATR. En fait, trois TPS entièrement différents se fient uniquement à leur propre calendrier pour une consommation de pip différente. La règle des chandeliers est techniquement différente sur chaque période. Et donc, nous trouvons un résultat différent pour chaque période lorsque nous utilisons la même période.





Exemple:





Période / jours comptabilisés: 14 | Période: M30

Période / jours comptabilisés: 14 | Période: H1

Période / jours comptabilisés: 14 | Période: H4

^Ceux-ci vont offrir différentes plages vraies moyennes^



Voici où réside le pouvoir et la raison pour laquelle j'ai privilégié les 3 TP: Théoriquement, un trailing peut se produire au premier TP vers le second TP. Un troisième TP vous attend! Le Stop Loss est également basé sur la Fourchette réelle moyenne. Remarquablement, cette évaluation environnementale est destinée à un chartiste à la recherche des facteurs de probabilité et d'une vue de l'endroit où un point limite serait pour la prise de position.

Les boîtes plus serrées/plus petites dans ce domaine sont typiques de la période de mouvement latéral de longue durée qui se produit pendant la consolidation et les faibles volumes. Inversement, une boîte beaucoup plus grande est présente lorsqu'il y a plus de participants sur le marché, ce qui crée plus de volatilité. Lorsque le volume augmente, il étire davantage la boîte Risk2Reward. La volatilité permet l'ajustement de la taille des cases Risque-Récompense. C'est important car cela déterminait la taille ou la taille des boîtes R-R! Au total, il est modifiable avec les paramètres, personnalisable en fonction de la fermeture de votre position préférée et de la distance (période de temps/jours comptabilisés) que les boîtes peuvent atteindre (pour votre avancement).













Multiplicateur via l'extenseur MATR

"Multiplicateur via l'expansion MATR" concerne l'élargissement de l'ATR en le multipliant, délibérément pour avoir une valeur de plage réelle moyenne plus grande. Cela donnerait une distance plus large vers le "Take Profit / Stop Loss"













= Soyez conscient et notez où le dernier chandelier s'est terminé et où se trouve le chandelier actuel. =













=Ne changez pas de délais tout en ayant ceci activé ou le Risk2Reward MATR se supprimera tout seul =

























Rappelez-vous que vous aviez accepté l'Avertissement sur les risques de négociation / Les Conditions générales de négociation:





Vos métiers sont à vous et à vous seul. Le fabricant de ce produit ne participe pas physiquement à vos positions manuelles et il n'y a pas d'attachement à l'utilisation du produit. Toutes les victoires sont vos victoires, de sorte que les pertes impliquées.

























