Atrapa Dreams es un sistema de trading diseñado con un enfoque metodológico que prioriza la gestión de riesgo y la consistencia en los resultados. Su arquitectura está optimizada para operar en diversos entornos de mercado, incluso con conectividad limitada.

Características Principales

El sistema evita decisiones impulsivas, incluso en periodos de drawdown. Recuperación metodológica: Detecta oportunidades de alta confianza para gestionar escenarios adversos.

Integra múltiples factores sin depender exclusivamente de feeds en tiempo real. Escalado adaptativo: Ajusta su exposición según la calidad de la señal identificada.

Ventajas del Enfoque

El diseño modular y el enfoque metodológico de Atrapa Dreams lo convierten en una herramienta adecuada para traders que valoran la consistencia por encima de resultados espectaculares a corto plazo.

Atrapa Dreams implementa una lógica estructurada para la gestión de operaciones.

IMPORTANTE: Para el correcto funcionamiento del Bot debe utilizarse con el siguiente set:

💾 Enlace de Descarga (AtrapaDreams.zip) Para el correcto funcionamiento del Bot debe utilizarse con el siguiente set:

Análisis Técnico del Backtest

Capital Final Resultado del backtest Gestión de Riesgo Enfoque conservador Operaciones Distribución equilibrada

Análisis General: El backtest de 12 meses muestra un enfoque metodológico con gestión de riesgo efectiva. El sistema demuestra capacidad para operar de manera consistente mientras mantiene control sobre las pérdidas potenciales.

Gráfica de Equity y Drawdown

Figura 1: Evolución del capital y drawdown a lo largo del tiempo Qué muestra: Esta gráfica representa la evolución del capital y el drawdown a lo largo del tiempo de operación. Análisis: Se observa una tendencia general con gestión controlada de los drawdowns, lo que indica una gestión del riesgo metodológica. Puntos destacables: Gestión de drawdowns controlada

Recuperaciones después de periodos de pérdida

Ausencia de grandes picos de volatilidad

Análisis por Horas, Días y Meses

Figura 2: Distribución de operaciones y resultados por horas, días y meses Qué muestra: Este conjunto de gráficas analiza el comportamiento del sistema según diferentes marcos temporales. Análisis por horas: El sistema opera durante las sesiones asiática, europea y estadounidense, mostrando una distribución equilibrada de operaciones. Análisis por días: El rendimiento es consistente a lo largo de la semana laboral. Análisis por meses: El sistema mantiene un enfoque metodológico durante todo el año. Puntos destacables: Distribución equilibrada de operaciones

Consistencia en resultados entre diferentes periodos

Adaptabilidad a diferentes condiciones de mercado

Análisis MFE/MAE

Figura 3: Análisis de la excursión máxima favorable y adversa en las operaciones Qué muestra: Esta gráfica compara la excursión máxima favorable (MFE) con la excursión máxima adversa (MAE). Análisis: El sistema muestra una gestión del riesgo por operación metodológica. Puntos destacables: Relación entre MFE y profit final

Control del MAE mediante gestión de riesgo

Gestión de stops y toma de beneficios

Gráfica Resumen del Backtest

Figura 4: Vista general y resumen del backtest completo Qué muestra: Esta gráfica proporciona una visión general del rendimiento del sistema. Análisis: El resumen muestra métricas que respaldan el enfoque metodológico del sistema. Puntos destacables: Múltiples métricas de evaluación

Estadísticas que respaldan el método

Transparencia en la presentación de resultados