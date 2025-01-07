Rigonstructor

C'est un constructeur. C'est-à-dire le créateur de stratégies. Et pas seulement. Il s'agit d'un indicateur de signal pour la plupart des indicateurs standard intégrés dans MetaTrader 5. Combinez vos indicateurs dans une flèche de signal. Par exemple, vous avez une stratégie et vous devez connaître sa rentabilité, inclure les éléments nécessaires dans le menu et obtenir des statistiques. Et si vous n’avez pas de stratégie, utilisez-la sur Internet ou créez la vôtre. Rigonstruktor vous aidera avec tout cela. Le kit comprend des stratégies prêtes à l'emploi pour le Forex, le scalping et les options binaires. Les instructions textuelles sont incluses. Les leçons de formation vidéo sont déjà prêtes pour vous. Il existe également un chat par télégramme pour obtenir de l'aide et de l'aide. Prenez et connectez les indicateurs. Obtenez une flèche. Explorez les stratégies. Regardez les statistiques et tirez des conclusions. Le designer a tout pour cela. Et un filtre temporel, et de nombreuses variantes. Vous pouvez toujours demander et découvrir dans le chat d’assistance et d’aide. Les versions du constructeur seront mises à jour, ajoutant de plus en plus d'indicateurs.
Алексей
260
Алексей 2025.01.13 14:04 
 

Хороший продукт. Все работает, как заявлено. Автор всегда на связи и подсказывает, если что не понятно.

Mark Lapukha
403
Réponse du développeur Mark Lapukha 2025.01.13 14:40
Спасибо! Следите за обновлениями.
