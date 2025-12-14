Avec TPX Dash Supply Demand A, vous bénéficiez d'une vue à 360° du marché pour identifier les zones d'offre et de demande pertinentes.





Vous pouvez suivre en temps réel différentes paires sur un seul écran, grâce à des filtres qui affinent les alertes :





Alerte dès le premier contact avec la zone ;

Positionnement du prix par rapport au profil de marché quotidien (VAH et VAL) ;

Direction de la moyenne mobile (système Larry Williams - Average9) ;

Valeurs et direction du stop ATR ;

Identification et valeur du point d'achat Virgin le plus proche du prix actuel ;

Force de la direction avec l'ADX ;

Direction de la paire par rapport à la moyenne mobile sur l'unité de temps supérieure choisie.





Vous pouvez configurer les alertes en fonction du ratio risque/rendement de votre choix (2:1, 3:1, 4:1 et même 5:1).





Vous pouvez également filtrer les alertes selon la tendance macroéconomique grâce au filtre de moyenne mobile, afin d'éviter les faux signaux ou les signaux de contre-tendance.





Quel que soit votre style de trading, le Dash TPX Supply Demand est un outil essentiel pour comprendre votre position sur le marché et éviter les retournements de tendance !





Il fournit des alertes complètes, notamment le prix d'entrée, le stop loss, le take profit et le ratio risque/rendement. Vous pouvez même recevoir ces alertes directement sur votre mobile !





Après l'achat, téléchargez gratuitement l'application « TPX Connect All » pour connecter les informations à votre Dash !





Tradez comme des traders performants et reconnus tels que Sam Seiden ou Bernd Skorupinski, détenteur du record de premières places au FTMO, grâce à cette stratégie d'offre et de demande ! Bien plus qu'un simple tableau de bord, c'est l'analyse complète de l'offre et de la demande directement sur votre écran, pour de nombreuses paires et unités de temps !