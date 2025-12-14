Tpx Dash Supply Demand

Avec TPX Dash Supply Demand A, vous bénéficiez d'une vue à 360° du marché pour identifier les zones d'offre et de demande pertinentes.

Vous pouvez suivre en temps réel différentes paires sur un seul écran, grâce à des filtres qui affinent les alertes :

Alerte dès le premier contact avec la zone ;
Positionnement du prix par rapport au profil de marché quotidien (VAH et VAL) ;
Direction de la moyenne mobile (système Larry Williams - Average9) ;
Valeurs et direction du stop ATR ;
Identification et valeur du point d'achat Virgin le plus proche du prix actuel ;
Force de la direction avec l'ADX ;
Direction de la paire par rapport à la moyenne mobile sur l'unité de temps supérieure choisie.

Vous pouvez configurer les alertes en fonction du ratio risque/rendement de votre choix (2:1, 3:1, 4:1 et même 5:1).

Vous pouvez également filtrer les alertes selon la tendance macroéconomique grâce au filtre de moyenne mobile, afin d'éviter les faux signaux ou les signaux de contre-tendance.

Quel que soit votre style de trading, le Dash TPX Supply Demand est un outil essentiel pour comprendre votre position sur le marché et éviter les retournements de tendance !

Il fournit des alertes complètes, notamment le prix d'entrée, le stop loss, le take profit et le ratio risque/rendement. Vous pouvez même recevoir ces alertes directement sur votre mobile !

Après l'achat, téléchargez gratuitement l'application « TPX Connect All » pour connecter les informations à votre Dash !

Tradez comme des traders performants et reconnus tels que Sam Seiden ou Bernd Skorupinski, détenteur du record de premières places au FTMO, grâce à cette stratégie d'offre et de demande ! Bien plus qu'un simple tableau de bord, c'est l'analyse complète de l'offre et de la demande directement sur votre écran, pour de nombreuses paires et unités de temps !
Plus de l'auteur
TPX Dash Agulhada MT5
TPX
Indicateurs
Taking orders, now on MT5 the TPX Dash Needle is everything you need to find the famous Didi Needles on several timeframes and in several pairs at the same time. These are the simultaneous meeting of the 3, 8 and 20 averages that, aligned with the ADX indicator, are synonymous with large and strong movements in the market. Now with the new Heiken Aish filter, the name of the pair shows the direction of the Heiken Aish you choose, it can be weekly or daily, all signals will appear on the screen,
TPX Supply Demand MTF
TPX
5 (1)
Indicateurs
The TPX Supply Demand indicator will alert you to detect supply and demand areas. With the risk/reward filter, you'll only receive alerts if they match your chosen configuration. With the first-touch filter, alerts will only be issued in colored areas that haven't been touched yet, meaning they haven't yet been settled and have the greatest potential for reaction. Once the area is touched, only the border remains. Entry and stop-loss values ​​ are available both in the alerts and on the screen.
FREE
Tpx Adx Color
TPX
Indicateurs
Indicador ADX usado no método das Agulhadas do Didi que irá te facilitar a se manter no trade, enquanto estiver na cor azul você não irá precisar olhar outros sinais para sair do trade e inversamente enquanto estiver amarelo você irá segurar a venda. Tudo de forma rápida e visual.  O indicador ADX mostra se existe tendência no mercado, esse indicador usado junto com as agulhadas é a combinação perfeita para você surfar os movimentos fortes do mercado!!!!
FREE
TPX Heikin Ashi Alerta
TPX
Indicateurs
Heiken Aish indicator that generates alerts when the market changes direction. It eases the visualization of market volatility, providing greater calm when making decisions. Blue means buying and yellow means selling. A candle without a wick indicates a strong trend, i.e., blue candles without wicks at the bottom indicate a strong buying trend and vice versa, yellow candles without a wick at the top indicate a strong downtrend.
FREE
Didi Alerta
TPX
Indicateurs
Didi Index indicator with visual buy and sell alert, with confirmation alert. Buy or sell alerts, on screen and for mobile phones, with a visual description in colors of the direction on the screen! A warning in the color of the current direction of the graph on the screen quickly informs you if the pair is bought or sold by Didi Index. With configurable text position and size, making it easier to follow the trend of the pair.
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicateurs
The tool that will help you calculate the lot accurately for the risk you need, if you want to risk 1% of your account, just enter the entry, target and stop values ​​ and you will have the lot size to use and only lose the chosen percentage. You can also choose a fixed value. This tool will help you with consistency, because you can only be consistent if you operate consistently and enter with fixed loss values, it is an INFALLIBLE way to be consistent!!!!
FREE
Connect Supply Demand
TPX
Utilitaires
After purchasing Dash Supply Demand, download "Connect Supply Demand" for free, which will be the information link that will fuel your Dash.   "Connect Supply Demand" will be the information fuel that will carry data to your Dash. Don't forget that it must be in the same folder as your Dash!   You can confirm the path to it through the indicator window!   If you have any questions, we'll be happy to assist you!
FREE
TPX Alerta Media 9
TPX
5 (1)
Indicateurs
O indicador com alertas do Setup de Larry Williams que conseguiu fazer U$ 10.000 virar U$ 1.100,00 em um campeonato de Trade em 1987 e comprovou fazendo a filha, que é atriz, fazer o mesmo estrago no mercado! A média de 9 para cima é compra, para baixo é venda, simples assim! Com alertas de sons e visual de compra, venda e flat, você se mantendo posicionado até a o alerta inverso a sua posição. Aconselhável usar de H1 para cima.
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicateurs
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
Tpx symbol charger
TPX
Utilitaires
Forget about searching for the pair you want to open on the Market Watch screen. With TPX Symbol Charger, you'll make your life easier by adding multiple pairs with just one click. You can edit the list of pairs you trade, and with one click, you'll go to the pair you want quickly and accurately! Just fill in the list of pairs, separating them with a semicolon (;). To create a second line of pairs, simply include an asterisk between the semicolons (;*;). Another useful TPX tool for you!
FREE
TPX Dash Agulhada
TPX
5 (1)
Indicateurs
Le TPX Dash Needle est tout ce dont vous avez besoin pour trouver, dans plusieurs unités de temps et dans plusieurs paires en même temps, les fameuses Didi Needles, qui sont la rencontre simultanée des moyennes 3, 8 et 20 qui, alignées avec l'indicateur ADX, sont synonymes de mouvements importants et forts sur le marché. Sans frais mensuels, vous obtenez un outil à un prix équitable qui, placé sur un VPS, envoie le message instantanément sur votre téléphone portable, vous donnant plus de temps
TPX Dash Needled HA
TPX
Indicateurs
The TPX Dash Needle is everything you need to find the famous Didi Needles on several timeframes and in several pairs at the same time. These are the simultaneous meeting of the 3, 8 and 20 averages that, aligned with the ADX indicator, are synonymous with large and strong movements in the market. Now with the new Heiken Aish filter, the name of the pair shows the direction of the Heiken Aish you choose, it can be weekly or daily, all signals will appear on the screen, but now you can configure
TPX Connect All
TPX
Indicateurs
Après avoir acheté l'indicateur Tpx Dash Supply Demand, vous devez télécharger l'indicateur qui se connectera à ce dernier et lui fournira les données de marché. Il vous fournira également tous les signaux de prix de l'offre et de la demande, l'ATR Stop, le VAH et le VAL, les valeurs de tendance avec l'ADX, ainsi que les prix et les emplacements des points de contact (POC) sur le marché. Il vous suffit de le télécharger et Dash le localisera pour récupérer les informations !
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis