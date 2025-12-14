TPX Connect All

Après avoir acheté l'indicateur Tpx Dash Supply Demand, vous devez télécharger l'indicateur qui se connectera à ce dernier et lui fournira les données de marché. Il vous fournira également tous les signaux de prix de l'offre et de la demande, l'ATR Stop, le VAH et le VAL, les valeurs de tendance avec l'ADX, ainsi que les prix et les emplacements des points de contact (POC) sur le marché. Il vous suffit de le télécharger et Dash le localisera pour récupérer les informations !