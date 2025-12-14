Tpx Dash Supply Demand
- Indicatori
- TPX
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Con TPX Dash Supply Demand A avrai una visione a 360° dell'intero mercato per scoprire le aree rilevanti di domanda e offerta.
Monitorerai in tempo reale diverse coppie di valute su un'unica schermata con filtri che renderanno gli avvisi ancora più precisi:
Avvisi solo per il primo contatto nell'area
Posizionamento del prezzo in relazione al profilo di mercato giornaliero (VAH e VAL)
Direzione della media mobile (Larry Williams System - Average9)
Valori e direzione degli stop ATR
Identificazione e valore del POC Virgin più vicino al prezzo corrente
Forza della direzione con ADX
Direzione della coppia nella media mobile sul timeframe più ampio scelto
Puoi configurare gli avvisi solo per il rapporto rischio/rendimento che preferisci (2:1, 3:1, 4:1 e persino 5:1).
Puoi anche filtrare gli avvisi solo in base alla direzione del macro trend, tramite il filtro della media mobile, evitando segnali falsi o in controtendenza.
Indipendentemente dal tuo stile di trading, Dash TPX Supply Demand è uno strumento fondamentale per comprendere la tua posizione di mercato ed evitare operazioni che stanno per invertirsi!
Fornisce avvisi completi, inclusi prezzo di ingresso, stop-loss, take-profit e rapporto rischio/rendimento. Puoi persino ricevere questi avvisi direttamente sul tuo cellulare!
Dopo l'acquisto, scarica l'app gratuita "TPX Connect All", che collegherà le informazioni al tuo Dash!
Fai trading come trader di comprovata esperienza come Sam Seiden o Bernd Skorupinski, detentore del record di primi posti al FTMO, utilizzando questa strategia Supply Demand! Più di una semplice dashboard, è pura Supply Demand sul tuo schermo, su più coppie e timeframe!