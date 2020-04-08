Tpx Dash Supply Demand

Com TPX Dash Supply Demand A você terá visão 360º em todo o mercado para descobrir as áreas relevantes de Supply e Demand.

Você terá em apenas uma tela o acompanhamento em tempo real de vários pares com filtros que farão os alertas serem ainda mais precisos:

  • Alertas apenas para o primeiro toque na área
  • Posicionamento do preço em relação ao Market Profile Diário (VAH e VAL)
  • Direção da Média Móvel (Sistema Larry Williams - Média9)
  • Valores e direção do Stop ATR
  • Identificação e valor da POC Virgem mais próxima do preço atual
  • Força da direção com ADX
  • Sentido do Par na média móvel no timeframe maior escolhido

Você pode configurar alertas para apenas relação de risco/retorno que você escolher (2:1, 3:1, 4:1 e até 5:1).

Pode também filtrar os alertas apenas na direção da tendência macro, através do filtro da média móvel, evitando sinais falsos ou contra tendência.

Seja qual for sua forma de operar, o Dash TPX Supply Demand é uma ferramenta fundamental para você saber onde está no mercado e não entrar em operações que estão prestes a reverter!

Com alertas mais que completos com o preço de entrada, stoploss, takeprofit e risco retorno. Que você pode receber também direto pelo celular!

Após a compra, baixe gratuitamente o "TPX Connect All" que fará a conexão das informações ao seu Dash!

Opere como traders comprovodamente rentáveis como Sam Seiden ou Bernd skorupinski, recordista de vezes em primeiro lugar na FTMO usando essa estratégia de Supply Demand! Mais do que um simples Dashboard, é Supply Demand puro em sua tela, em vários pares e em vários times frames!!!!



