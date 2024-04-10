BB Reversal Arrows

Le système de négociation technique des flèches de renversement de BB a été développé pour prédire les points inversés pour prendre des décisions de vente au détail.
La situation actuelle du marché est analysée par l'indicateur et structurée pour plusieurs critères: l'attente des moments d'inversion, des tournants potentiels, des signaux d'achat et de vente.

L'indicateur ne contient pas d'informations excédentaires, a une interface visuelle compréhensible, permettant aux commerçants de prendre des décisions raisonnables.
Toutes les flèches semblent fermer la bougie, sans redessiner, il existe plusieurs types d'avertissement.
Les paramètres d'entrée vous permettront de configurer l'indicateur pour tout délai et outil.


Stratégie de travail de l'indicateur
Pour les postes de vente
Cross verts - La tendance augmente, l'attente d'un revers. Lorsqu'une flèche bleue apparaît - confirmation du virage, vous pouvez entrer en positions courtes, signaux supplémentaires - petites flèches bleues.

Pour les postes d'achat
Cross jaunes - La tendance baisse, l'attente de l'inversion. Lorsqu'une flèche rouge apparaît - confirmation du virage, vous pouvez entrer en positions longues, signaux supplémentaires - petites flèches rouges.

Informations supplémentaires sur le travail avec l'indicateur sur la photo.
