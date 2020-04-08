Tpx Dash Supply Demand

TPX Dash Supply Demand A を使用すると、市場全体を360度視野で捉え、需給の関連領域を見つけることができます。

様々なペアを1つの画面でリアルタイムにモニタリングでき、フィルター機能によってアラートの精度をさらに高めることができます。

該当領域への最初のタッチのみアラート
日次市場プロファイル（VAHとVAL）に対する価格ポジショニング
移動平均線の方向（ラリー・ウィリアムズ・システム - Average9）
ATRのストップ値と方向
現在価格に最も近いVirgin POCの識別と値
ADXによる方向の強さ
選択したより長い時間枠における移動平均線上のペアの方向
選択したリスク/リワード比率（2:1、3:1、4:1、さらには5:1）のみのアラートを設定できます。

移動平均線フィルターを使用して、マクロトレンドの方向のみにアラートをフィルター処理することで、誤ったシグナルや逆トレンドのシグナルを回避できます。

取引スタイルに関わらず、Dash TPX需給分析は、市場ポジションを把握し、反転しそうな取引を回避するための基本的なツールです。

エントリー価格、ストップロス、テイクプロフィット、リスクリワードレシオなど、包括的なアラートを提供します。これらのアラートは、スマートフォンでも直接受信できます。

ご購入後、無料の「TPX Connect All」アプリをダウンロードして、Dashに情報を連携させましょう。

この需給戦略を用いて、サム・セイデンやFTMOで数々の優勝記録を持つベルント・スコルピンスキーといった実績のあるトレーダーのように、収益性の高い取引をしましょう。単なるダッシュボードではなく、複数の通貨ペアと時間枠にわたる純粋な需給情報を画面上で確認できます。
