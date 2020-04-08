Mit TPX Dash Supply Demand A erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den gesamten Markt und können relevante Angebots- und Nachfragebereiche identifizieren.





Sie überwachen verschiedene Währungspaare in Echtzeit auf einem einzigen Bildschirm. Filter ermöglichen noch präzisere Benachrichtigungen:





Benachrichtigungen nur bei erstmaliger Berührung des Bereichs

Preispositionierung im Verhältnis zum Tagesmarktprofil (VAH und VAL)

Richtung des gleitenden Durchschnitts (Larry Williams System – Average9)

ATR-Stop-Werte und -Richtung

Identifizierung und Wert des nächstgelegenen Virgin POC zum aktuellen Preis

Stärke der Richtung mit ADX

Richtung des Währungspaares im gleitenden Durchschnitt des gewählten größeren Zeitrahmens

Sie können Benachrichtigungen nur für das von Ihnen gewählte Risiko-Rendite-Verhältnis konfigurieren (2:1, 3:1, 4:1 und sogar 5:1).





Sie können Benachrichtigungen auch nur in Richtung des Makrotrends filtern, indem Sie den gleitenden Durchschnitt als Filter verwenden und so Fehlsignale oder Signale gegen den Trend vermeiden.





Unabhängig von Ihrem Trading-Stil ist das Dash TPX Supply Demand ein unverzichtbares Tool, um Ihre Marktposition zu verstehen und Trades zu vermeiden, die kurz vor einer Trendumkehr stehen!





Es bietet umfassende Benachrichtigungen inklusive Einstiegskurs, Stop-Loss, Take-Profit und Risiko-Rendite-Verhältnis. Sie können diese Benachrichtigungen sogar direkt auf Ihrem Mobiltelefon empfangen!





Laden Sie nach dem Kauf die kostenlose App „TPX Connect All“ herunter, um die Informationen mit Ihrem Dash zu verbinden!





Traden Sie wie bewährte und erfolgreiche Trader wie Sam Seiden oder Bernd Skorupinski, der mit dieser Supply-Demand-Strategie Rekordhalter für die meisten ersten Plätze bei FTMO ist! Mehr als nur ein Dashboard: Es bietet Ihnen die reine Supply-Demand-Analyse auf Ihrem Bildschirm – über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg!