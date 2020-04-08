Tpx Dash Supply Demand

С помощью TPX Dash Supply Demand A вы получите 360-градусный обзор всего рынка для выявления актуальных зон спроса и предложения.

Вы сможете отслеживать различные валютные пары в режиме реального времени на одном экране с помощью фильтров, которые сделают оповещения еще более точными:

Оповещения только о первом касании в зоне
Позиционирование цены относительно дневного рыночного профиля (VAH и VAL)
Направление скользящей средней (система Ларри Уильямса - Average9)
Значения и направление стоп-лоссов ATR
Идентификация и значение точки контакта Virgin, ближайшей к текущей цене
Сила направления с помощью ADX
Направление пары по скользящей средней на выбранном более крупном таймфрейме
Вы можете настроить оповещения только для выбранного вами соотношения риска и прибыли (2:1, 3:1, 4:1 и даже 5:1).

Вы также можете фильтровать оповещения только в направлении макротренда, используя фильтр скользящей средней, избегая ложных или контртрендовых сигналов. Независимо от вашего стиля торговли, Dash TPX Supply Demand — это фундаментальный инструмент для понимания вашей рыночной позиции и избегания сделок, которые вот-вот развернутся!

Он предоставляет исчерпывающие оповещения, включая цену входа, стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риска и прибыли. Вы даже можете получать эти оповещения прямо на свой мобильный телефон!

После покупки загрузите бесплатное приложение "TPX Connect All", которое свяжет информацию с вашим Dash!

Торгуйте как проверенные прибыльные трейдеры, такие как Сэм Сейден или Бернд Скорупински, рекордсмен по количеству первых мест на FTMO, используя эту стратегию Supply Demand! Это больше, чем просто панель инструментов, это чистый Supply Demand на вашем экране, по нескольким валютным парам и таймфреймам!
