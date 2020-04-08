Con TPX Dash Supply Demand A, tendrá una vista de 360° de todo el mercado para descubrir áreas relevantes de Oferta y Demanda.





Monitoreará varios pares en tiempo real en una sola pantalla con filtros que harán que las alertas sean aún más precisas:





Alertas solo para el primer toque en el área

Posicionamiento del precio en relación con el Perfil Diario del Mercado (VAH y VAL)

Dirección de la Media Móvil (Sistema Larry Williams - Average9)

Valores y dirección del Stop ATR

Identificación y valor del POC Virgin más cercano al precio actual

Fortaleza de la dirección con ADX

Dirección del par en la media móvil en el marco temporal más amplio elegido

Puede configurar alertas solo para la relación riesgo/beneficio que elija (2:1, 3:1, 4:1 e incluso 5:1).





También puede filtrar las alertas solo en la dirección de la tendencia macro, mediante el filtro de media móvil, evitando señales falsas o contrarias a la tendencia.





Independientemente de tu estilo de trading, la estrategia de Oferta y Demanda de Dash TPX es una herramienta fundamental para comprender tu posición en el mercado y evitar operaciones que estén a punto de revertirse.





Proporciona alertas completas que incluyen precio de entrada, stop-loss, take-profit y relación riesgo/recompensa. ¡Incluso puedes recibir estas alertas directamente en tu móvil!





Después de la compra, descarga la aplicación gratuita "TPX Connect All", que conectará la información con tu Dash.





Opera como traders rentables de la talla de Sam Seiden o Bernd Skorupinski, quienes ostentan el récord de primeros puestos en FTMO, ¡utilizando esta estrategia de Oferta y Demanda! Más que un simple panel, es pura Oferta y Demanda en tu pantalla, en múltiples pares y marcos temporales.