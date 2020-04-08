Tpx Dash Supply Demand

Con TPX Dash Supply Demand A, tendrá una vista de 360° de todo el mercado para descubrir áreas relevantes de Oferta y Demanda.

Monitoreará varios pares en tiempo real en una sola pantalla con filtros que harán que las alertas sean aún más precisas:

Alertas solo para el primer toque en el área
Posicionamiento del precio en relación con el Perfil Diario del Mercado (VAH y VAL)
Dirección de la Media Móvil (Sistema Larry Williams - Average9)
Valores y dirección del Stop ATR
Identificación y valor del POC Virgin más cercano al precio actual
Fortaleza de la dirección con ADX
Dirección del par en la media móvil en el marco temporal más amplio elegido
Puede configurar alertas solo para la relación riesgo/beneficio que elija (2:1, 3:1, 4:1 e incluso 5:1).

También puede filtrar las alertas solo en la dirección de la tendencia macro, mediante el filtro de media móvil, evitando señales falsas o contrarias a la tendencia.

Independientemente de tu estilo de trading, la estrategia de Oferta y Demanda de Dash TPX es una herramienta fundamental para comprender tu posición en el mercado y evitar operaciones que estén a punto de revertirse.

Proporciona alertas completas que incluyen precio de entrada, stop-loss, take-profit y relación riesgo/recompensa. ¡Incluso puedes recibir estas alertas directamente en tu móvil!

Después de la compra, descarga la aplicación gratuita "TPX Connect All", que conectará la información con tu Dash.

Opera como traders rentables de la talla de Sam Seiden o Bernd Skorupinski, quienes ostentan el récord de primeros puestos en FTMO, ¡utilizando esta estrategia de Oferta y Demanda! Más que un simple panel, es pura Oferta y Demanda en tu pantalla, en múltiples pares y marcos temporales.
Productos recomendados
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicadores
La idea principal de este indicador es el análisis y la predicción de los tipos mediante la transformada de Fourier. El indicador descompone los tipos de cambio en armónicos principales y calcula su producto en el futuro. Usted puede utilizar el indicador como un producto independiente, pero para una mejor precisión de predicción hay otro indicador relacionado - FreqoMaster - que utiliza FreqoMeterForecast como motor backend y combina varias instancias de FreqoMeterForecast para diferentes banda
Best Divergence App
Sandeep Bhardwaj
Indicadores
El mejor indicador de divergencia para operadores avanzados sin la distracción de líneas o flechas. No es una caja negra mágica para los operadores novatos, sino una gran herramienta para los operadores experimentados para decidir su entrada y salida. Puede ser utilizado para la mayoría de los pares de divisas, Oro, Petróleo, Crypto. Flexibilidad para jugar con la entrada para personalizar ur investigación única también. Por lo tanto, voy a sugerir apagar las flechas y la línea de divergencia pa
Mast
Sergei Zakhariia
Indicadores
El indicador de flecha de tendencia MT4 es una potente herramienta de análisis técnico que ayudará a los operadores a determinar la dirección de la tendencia en los mercados financieros. Este indicador se basa en el uso de varios algoritmos matemáticos y métodos de análisis de precios, lo que le permite dar señales precisas y transparentes para entrar en el mercado. El marco temporal de trabajo es H1. La descripción del indicador incluye flechas hacia arriba y hacia abajo que indican la direc
Prophet
Andriy Sydoruk
Indicadores
Prophet es un indicador de tendencia. Muestra la dirección de los puntos de inflexión. Puede utilizarse con una relación óptima entre riesgo y beneficio. Las flechas indican momentos y direcciones favorables para entrar en el mercado. Utiliza un parámetro de ajuste (ajustar de 1 a 3). La probabilidad de éxito de la tendencia es muy alta. En el transcurso del trabajo, ¡el take-profit es mucho mayor que el stop-loss! Funciona en todos los pares de divisas y en todos los plazos.
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicadores
Market Profile Muestra dónde ha pasado más tiempo el precio, destacando los niveles importantes que se pueden utilizar en la negociación. Es una poderosa herramienta que está diseñada para tomar los componentes fundamentales que componen cada mercado; precio / volumen / tiempo, y mostrar visualmente su relación en tiempo real a medida que el mercado se desarrolla durante un período de tiempo predeterminado. ¡Herramienta muy poderosa!
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
ForexArum Patterns
Marouane Majid
Indicadores
Si desea añadir un indicador de patrón para confirmar el movimiento del mercado está en el lugar correcto, este indicador permite detectar algunos patrones de velas famosos Hammer, Inverted Hammer, Shooting Star, Hanging Man y Engulfing patter que se pueden resaltar en su gráfico una vez que se producen los patrones. Las flechas Up, Down se trazan al principio de la nueva barra cada vez que se detecta un patrón. Parámetros Body to Bar Fraction (%) : el tamaño del cuerpo / el tamaño de la vela (
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Presentamos Order Blocks Breaker , una nueva forma de identificar y aprovechar los bloques de órdenes en su estrategia de trading. Después de desarrollar múltiples herramientas de bloques de órdenes con conceptos únicos, estoy orgulloso de presentar esta herramienta que lleva las cosas al siguiente nivel. A diferencia de las herramientas anteriores, Order Blocks Breaker no sólo identifica los bloques de órdenes, sino que también destaca los Breaker Order Blocks, áreas clave donde es probable que
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
FutureVisionByWPR
Stanislav Korotky
Indicadores
Se trata de un predictor de futuro basado en el denominado WPR hacia atrás . El indicador calcula la probabilidad condicional de conversiones entre los valores WPR y WPR hacia atrás en el historial de cotizaciones disponible. Entonces estima el movimiento futuro del precio usando estas probabilidades y las últimas lecturas de WPR. El WPR hacia atrás no tiene nada de especial, salvo que se cuenta de derecha a izquierda, es decir, del futuro al pasado. La principal ventaja del WPR hacia atrás es q
Hull Max MTF Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Indicador Hull Max MTF: analizador avanzado de mercados en múltiples marcos temporales Visión general El Indicador Hull Max MTF es una herramienta de análisis técnico de nivel profesional construida para traders serios que realizan análisis de mercado multi timeframe (top-down) . Combina la velocidad y la precisión de la media móvil de Hull (HMA ) con la previsión avanzada , zonas de proyección y estilos visuales adaptables - ayudando a los operadores a entender claramente la alineación de la
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
The Pulse mt4
Roman Kuleshov
5 (1)
Indicadores
The Pulse es un indicador que muestra el período de acumulación en tiempo real. En palabras simples: el Acaparamiento es cuando el "dinero inteligente" recoge silenciosamente un activo antes de lanzar un poderoso movimiento en el mercado. En el gráfico, parece que el precio está "atascado" en un rango. Esta es la fase de acumulación — alguien se está preparando para un gran movimiento. Y si aprendes a notar estos momentos — cuando el mercado parece "congelarse" pero se siente tenso, puedes esta
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Switchman
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Switchman es un indicador inteligente sin retrasos ni redibujado que muestra la tendencia de los plazos seleccionados. La tarea más importante de un operador es detectar una tendencia y seguirla a tiempo. Utiliza un algoritmo de cálculo para encontrar posibles retrocesos del precio. Puede utilizarse como herramienta adicional o auxiliar para su estrategia de trading. Se utiliza el marco temporal actual en el que está fijado el indicador. Para ello utiliza flechas que muestran la dirección de
Sharp Scalper
Mazin Salim Said Ba Abbad
Indicadores
El indicador "Sharp Scalper" es una herramienta de negociación de alta frecuencia diseñada para operaciones rápidas y a corto plazo en el mercado de divisas. Se centra en identificar el movimiento rápido de los precios y generar señales para la mejor entrada. Este indicador es conocido por su capacidad para capturar pequeñas oportunidades de beneficio varias veces a lo largo del día, lo que lo hace ideal para los scalpers que buscan sacar provecho de la volatilidad del mercado. El indicador "sha
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Binary Hacker Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
En el acelerado mundo de los mercados financieros, cada segundo cuenta y cada decisión puede ser decisiva para una operación. Entra en el indicador Binary Hacker, una herramienta innovadora que está preparada para transformar la forma en que los traders analizan los movimientos de los precios, minuto a minuto. Revelando la precisión en el trading: El indicador Binary Hacker no es una herramienta de trading ordinaria. Funciona como un analizador en tiempo real, diseccionando cada minuto del gráfi
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator es un indicador de patrones armónicos. Reconoce Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark y varios otros patrones. También reconoce patrones proyectados que aún no se han completado. Monster incluso muestra la PRZ (Potential Reversal Zone). Los usuarios pueden añadir sus propios patrones a Monster. Además de la pauta actual, Monster también muestra todas las pautas del historial de símbolos. Monster proporcionará alertas para patrones en des
Conservative TP SL
Benwill Lopez Navarro
Indicadores
NO REPAINT El sistema combina varias técnicas analíticas y presenta señales de COMPRA/VENTA de forma fácil de leer. No es necesario ser un profesional para utilizarlo. Conservative TP SL puede hacer predicciones de mercado asombrosamente precisas auto-analizando constantemente cada movimiento de precios, patrones de negociación y con la ayuda de complejos algoritmos de negociación. La tarea principal de este indicador es buscar zonas de gravedad y generar señales de compra/venta con la ubicación
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indicadores
Indicador de comercio fácil: ¡tu camino hacia las operaciones rentables! ¡Trabaja en cualquier marco temporal! ¡Maximiza tus ganancias con operaciones precisas y asertivas! ️ Opere con comodidad - ¡el indicador hace el análisis y usted sólo abre la orden en la dirección en la que el indicador le muestra! ¡Panel exclusivo con contador de operaciones pasadas y seguimiento de precisión! ¡Simplifica tu análisis, aumenta tu rendimiento y opera con confianza!
Mega Indicator MT4
Szymon Palczynski
Indicadores
Indicador de alcance del precio. También sirve como término perfecto para soportes y resistencias. Lo utilizo en dos expertos. La herramienta básica para el trading profesional. El indicador analiza las últimas 500 barras y las utiliza para determinar los niveles (pero no predice el futuro ) . Personalmente, lo utilizo en TF H1. Es muy simple. Cuatro líneas en el gráfico y eso es todo. Sólo dos parámetros de entrada. Miles de indicadores. ¿Por qué esto? ¿Es bueno? No. Es muy bueno. Por favor, pr
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
El sistema de análisis de indicadores ZhiBiJuJi utiliza un poderoso bucle interno para llamar a sus propios indicadores externos, y luego llama al análisis antes y después del ciclo. El cálculo de los datos de este sistema de análisis de indicadores es muy complicado (llamar antes y después del ciclo), por lo que se reduce la histéresis de la señal y se logra la precisión de la predicción de avance. Este indicador se puede utilizar en todos los ciclos en MT4, y es más adecuado para 15 minutos, 3
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
Full Scalping Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
FullScalping es un indicador que no repinta ni dibuja hacia atrás , especialmente diseñado para generar entradas de scalping CONSTANTES en cualquier mercado. ¡Perfecto para traders agresivos que buscan acción continua! Únete al canal para estar al día con información exclusiva y actualizaciones: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Notarás que da señales en casi cada vela , ya sea confirmando la tendencia o señalando retrocesos clave. Es como tener un radar que te guía constantemen
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Otros productos de este autor
TPX Supply Demand MTF
TPX
5 (1)
Indicadores
El indicador TPX Oferta Demanda le avisará cuando detecte zonas de oferta y demanda. Con el filtro de riesgo/recompensa, sólo recibirá alertas si coinciden con la configuración elegida. Con el filtro de primer toque, sólo se emitirán alertas en las zonas coloreadas que aún no se hayan tocado, lo que significa que aún no se han liquidado y tienen el mayor potencial de reacción. Una vez tocada la zona, sólo queda el borde. Los valores de entrada y stop-loss están disponibles tanto en las alertas c
FREE
TPX Dash Agulhada MT5
TPX
Indicadores
Tomando ordenes, ahora en MT5 el TPX Dash Needle es todo lo que necesitas para encontrar las famosas Agujas Didi en varios timeframes y en varios pares al mismo tiempo. Son el encuentro simultáneo de las medias 3, 8 y 20 que, alineadas con el indicador ADX, son sinónimo de grandes y fuertes movimientos en el mercado. ¡Ahora con el nuevo filtro Heiken Aish, el nombre del par muestra la dirección del Heiken Aish que usted elija, puede ser semanal o diario, todas las señales aparecerán en la pantal
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
Tpx Adx Color
TPX
Indicadores
Indicador ADX utilizado en el método de las Agujas de Didi que te facilitará mantenerte en la operación, mientras esté azul no necesitarás mirar otras señales para salir de la operación y por el contrario mientras esté amarillo mantendrás la venta. Todo de forma rápida y visual. ¡¡¡¡El indicador ADX muestra si hay una tendencia en el mercado, este indicador usado junto con las agujas es la combinación perfecta para surfear fuertes movimientos de mercado!!!!
FREE
Didi Alerta
TPX
Indicadores
Indicador Didi Index con alerta visual de compra y venta, con alerta de confirmación. Alertas de compra o venta, en pantalla y para móviles, ¡con descripción visual en colores de la dirección en pantalla! Un aviso en el color de la dirección actual del gráfico en la pantalla le informa rápidamente si el par es comprado o vendido por Didi Index. Con posición y tamaño de texto configurables, facilitando el seguimiento de la tendencia del par.
FREE
TPX Heikin Ashi Alerta
TPX
Indicadores
Indicador Heiken Aish que genera alertas cuando el mercado cambia de dirección. Facilita la visualización de la volatilidad del mercado, proporcionando mayor tranquilidad a la hora de tomar decisiones. El azul significa compra y el amarillo, venta. Una vela sin mecha indica una fuerte tendencia, es decir, las velas azules sin mecha en la parte inferior indican una fuerte tendencia compradora y viceversa, las velas amarillas sin mecha en la parte superior indican una fuerte tendencia bajista.
FREE
Connect Supply Demand
TPX
Utilidades
Después de comprar Dash Supply Demand, descárgate gratis "Connect Supply Demand", que será el enlace de información que alimentará tu Dash. "Connect Supply Demand" será el combustible de información que llevará datos a tu Dash. ¡No olvides que debe estar en la misma carpeta que tu Dash! Puedes confirmar la ruta a través de la ventana del indicador. Si tienes alguna duda, ¡estaremos encantados de ayudarte!
FREE
TPX Alerta Media 9
TPX
5 (1)
Indicadores
El indicador con alertas Setup de Larry Williams, que consiguió convertir 10.000$ en 1.100$ en un campeonato de trading en 1987 y lo demostró haciendo que su hija, que es actriz, ¡hiciera el mismo daño en el mercado! La media de 9 arriba es comprar, abajo es vender, ¡así de simple! Con alertas sonoras y visuales de compra, venta y plano, usted se mantiene posicionado hasta que la alerta invierte su posición. Recomendamos utilizarlo desde H1 hacia arriba.
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicadores
La herramienta que te ayudará a calcular el lote con precisión para el riesgo que necesitas, si quieres arriesgar el 1% de tu cuenta, sólo tienes que introducir los valores de entrada, objetivo y stop y tendrás el tamaño de lote a utilizar y sólo perderás el porcentaje elegido. También puede elegir un valor fijo. ¡¡¡¡Esta herramienta te ayudara con la consistencia, porque solo puedes ser consistente si operas consistentemente y entras con valores fijos de perdida, es una forma INFALIBLE de ser c
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicadores
Indicador que debe colocarse en la misma carpeta que Dash para activar el filtro de alertas con Heiken Aish. Después de descargar el indicador, cópielo en la misma carpeta para que Dash pueda leer el indicador. No es necesario insertarlo en el gráfico, esto es sólo para que Dash busque señales e informe la dirección de compra y venta del Indicador. Comprueba si la ruta del indicador es correcta dentro de Dash.
FREE
Tpx symbol charger
TPX
Utilidades
Olvídate de buscar el par que quieres abrir en la pantalla de Observación del Mercado. Con TPX Symbol Charger, te harás la vida más fácil añadiendo múltiples pares con un solo clic. Puedes editar la lista de pares con los que operas y, con un solo clic, irás al par que quieras de forma rápida y precisa. Sólo tienes que rellenar la lista de pares, separándolos con un punto y coma (;). Para crear una segunda línea de pares, simplemente incluye un asterisco entre los puntos y coma (;*;). ¡Otra útil
FREE
TPX Dash Agulhada
TPX
5 (1)
Indicadores
La Aguja Dash de TPX es todo lo que necesitas para encontrar, en varios marcos temporales y en varios pares al mismo tiempo, las famosas Agujas Didi, que es el encuentro simultáneo de las medias 3, 8 y 20 que, alineadas con el indicador ADX, son sinónimo de grandes y fuertes movimientos en el mercado. Sin cuotas mensuales, obtienes una herramienta por un precio justo que, colocada en un VPS, envía el mensaje instantáneamente a tu celular, dándote más tiempo libre y no tener que estar pegado a l
TPX Dash Needled HA
TPX
Indicadores
El TPX Dash Needle es todo lo que necesita para encontrar las famosas Agujas Didi en varios marcos temporales y en varios pares al mismo tiempo. Son el encuentro simultáneo de las medias 3, 8 y 20 que, alineadas con el indicador ADX, son sinónimo de grandes y fuertes movimientos en el mercado. ¡Ahora con el nuevo filtro Heiken Aish, el nombre del par muestra la dirección del Heiken Aish que usted elija, puede ser semanal o diario, todas las señales aparecerán en la pantalla, pero ahora se puede
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario