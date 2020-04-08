WPR with 2 Moving Averages mr

Indicateur Crypto_Forex « WPR et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte.





- Le WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping.

- L'indicateur « WPR et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur WPR.

- L'indicateur permet d'anticiper les corrections de prix.

- Il est très facile à configurer via les paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.

- Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont visibles sur les images.

- Tenez compte des conditions du signal d'achat :

(1) - La MM rapide croise la MM lente vers le haut et la valeur du WPR est inférieure à -50 : ouverture d'un ordre d'achat.

(2) - La valeur du WPR est en zone de surachat au-dessus de -20 : sortie d'un ordre d'achat.

(3) - Inversement pour les ordres de vente.





