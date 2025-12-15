Pairs synthetique mt4

🚀 Pairs Synthétique Pro (Synthetic Pairs & Spread)

🔥 Débloquez le trading de corrélation !

Fatigué de suivre une seule paire ? Plongez dans l'univers passionnant du Pair Trading et de l'Arbitrage Statistique avec l'indicateur Pairs Synthétique Pro ! Cet outil n'est pas qu'un simple ratio : c'est votre radar personnel pour détecter les déséquilibres de prix entre DEUX actifs, avant que le marché ne corrige. 🎯

📉 Imaginez ceci : Le Brent s'envole ⬆️, mais le WTI traîne ⬇️. Le ratio s'écarte. Notre indicateur, encadré par des Bandes de Bollinger intelligentes, vous crie : « Opportunité ! L'écart est trop grand, une convergence est imminente ! »

Ce qui rend Pairs Synthétique PRO INDISPENSABLE :

💎 Précision Chirurgicale : Nous avons résolu le cauchemar des data gaps ! Grâce à une synchronisation temporelle stricte, le ratio est calculé sur les bougies exactes. Fini les faux signaux et les erreurs de calcul qui hantent les autres indicateurs de ratio ! 🛠️ 💡 Signaux Clair-Nets-Précis : Les Bandes de Bollinger agissent comme des seuils de surachat/survente pour l'écart. C'est l'outil parfait pour une stratégie de Retour à la Moyenne (Mean Reversion) ultra-efficace. 🌐 La Puissance de l'Universel : Fonctionne avec ABSOLUMENT TOUT. Brent/WTI, Or/Argent, EURUSD/GBPUSD, ou même vos actions préférées ! Si c'est dans votre Market Watch, c'est traçable.

🔥 Votre Stratégie Simplifiée :

  • Ratio touche la Bande Supérieure ➡️ L'actif A est statistiquement trop cher. Vendez A / Achetez B. 💰

  • Ratio touche la Bande Inférieure ➡️ L'actif A est statistiquement trop bon marché. Achetez A / Vendez B. 💸

Ne tradez plus jamais l'isolement. Tradez la dynamique ! Obtenez Pairs Synthétique Pro et transformez les corrélations en profit ! 📈

⚠️ ATTENTION IMPORTANTE ⚠️

La désignation des symboles varie d'un courtier à l'autre.

Pour que l'indicateur fonctionne, vous devez saisir les noms des symboles ( BrentSymbol et WTISymbol ) exactement tels qu'ils apparaissent dans votre fenêtre 'Observation du marché' (Market Watch).

  • Exemple : Votre courtier utilise peut-être UKOIL.pro au lieu de UKOIL ou EURUSDm au lieu de EURUSD .

  • Conseil : Copiez/collez le nom depuis la fenêtre. Si les symboles sont mal orthographiés ou absents du Market Watch, l'indicateur ne pourra pas s'afficher.

