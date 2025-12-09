Kst pro tools MT4
- Indicateurs
- Vincent Albert Feugier
- Version: 2.20
- Activations: 20
✅ Présentation
KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring.
Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum, grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée.
Cet indicateur ne montre que l’information utile, au bon moment.
📊 Composants
🔹 Ligne KST (bleu)
-
Mesure la force réelle du momentum
-
Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés
🔹 Ligne Signal (rouge)
-
Moyenne mobile du KST
-
Sert de référence pour mesurer la dominance du momentum
🔹 Histogramme intelligent (vert / rouge)
-
Affiche quelle ligne domine réellement
-
Élimine automatiquement les phases de marché neutres
🟢🔴 Logique des barres (simplifiée)
✅ Condition d’affichage
Les barres apparaissent uniquement lorsque :
-
KST et Signal sont tous les deux au-dessus de zéro (contexte haussier)
-
ou tous les deux en dessous de zéro (contexte baissier)
Sinon, aucune barre n’est affichée.
🟢 Barres vertes – Momentum dominant
-
Le KST est plus fort que le Signal
-
Le momentum principal s’accélère
-
La barre part de 0 jusqu’à la valeur dominante
🔴 Barres rouges – Momentum affaibli
-
Le Signal domine le KST
-
Le momentum ralentit ou prépare un retournement
-
La barre part de 0 jusqu’à la valeur dominante
✅ Lecture rapide
|Contexte
|Couleur
|Momentum clair et directionnel
|🟢 Vert
|Momentum qui faiblit
|🔴 Rouge
|Marché neutre / transition
|—
🚀 Avantages clés
✔ Lecture instantanée du momentum
✔ Zéro bruit inutile
✔ Aucun faux signal proche du zéro
✔ Fonctionne sur tous les marchés
✔ Adapté au scalping, day trading, swing trading
✔ Visualisation claire même pour débutants
🎯 Utilisation recommandée
-
Confirmer une tendance existante
-
Filtrer les entrées de trade
-
Identifier les phases d’accélération ou de ralentissement
-
Excellente synergie avec :
-
Price Action
-
Supports & Résistances
-
Moyennes mobiles
-
Breakouts & Pullbacks
-
⚙ Paramètres ajustables
-
4 périodes ROC
-
4 lissages SMA
-
Période de la ligne Signal
➡ Ajustable à tous les styles de trading
✅ Conclusion
KST Pro Tools transforme le KST classique en un outil de momentum simple, visuel et professionnel.
Quand la barre apparaît, le momentum est clair. Quand elle disparaît, vous attendez.