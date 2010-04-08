Klinger volume oscillator mt5

Klinger Volume Oscillator

Description courte

Un outil d'analyse de flux basé sur le volume, conçu pour visualiser la pression acheteuse et vendeuse sous forme d'histogramme bicolore.

Description détaillée

Le Klinger Volume Oscillator Histo est un indicateur technique qui analyse la relation entre le mouvement des prix et le volume transactionnel. En convertissant l'oscillateur de Klinger traditionnel en un histogramme dynamique, cet outil permet d'observer la force interne des mouvements de marché.

L'indicateur calcule le flux de volume en fonction du prix typique (HLC3). Il permet de visualiser si le volume soutient la direction actuelle du prix ou s'il commence à s'en écarter.

Configuration de la visibilité (Important)

Pour une lecture optimale, l'utilisateur doit ajuster les paramètres Max Positif et Max Négatif en fonction de l'actif sélectionné :

Les valeurs de volume varient considérablement entre le Forex, les Indices ou les Matières Premières.

Un ajustement précis de ces bornes permet à l'histogramme de s'adapter parfaitement à la fenêtre de l'indicateur.

Une bonne configuration facilite l'observation des cycles de volume et des changements de dynamique.

Caractéristiques techniques

Représentation visuelle : Histogramme vert pour les valeurs positives et rouge pour les valeurs négatives.

Analyse des divergences : Aide à identifier les situations où l'évolution du prix n'est plus confirmée par le volume.

Lissage interne : Utilise une ligne de signal (Trigger) pour stabiliser les données et filtrer les pics de volume isolés.

Calcul en temps réel : L'indicateur est conçu pour ne pas repeindre (Non-Repainting) après la clôture de la bougie.

Adaptabilité : Fonctionne sur toutes les unités de temps et tous les types d'actifs financiers.

Paramètres d'entrée

TrigLen : Période de lissage pour la ligne de signal.

FastX : Période rapide pour la moyenne mobile de volume.

SlowX : Période lente pour la moyenne mobile de volume.

Max Positif / Max Négatif : Paramètres à calibrer manuellement selon le volume spécifique de l'actif pour une clarté visuelle maximale.

Utilisation

Cet indicateur est un complément à l'analyse technique traditionnelle. Il est particulièrement utilisé pour confirmer la force d'une tendance ou pour observer l'essoufflement des volumes lors de phases de consolidation.