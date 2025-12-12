Four rsi mt5

🎯 Multi-RSI – 4 RSI en 1 pour une analyse complète et rapide du marché

💎 Analysez la force et la dynamique du marché comme un pro !

Multi-RSI combine 4 RSI distincts dans une seule fenêtre, offrant une vision claire et rapide de la dynamique du marché sur plusieurs horizons. Chaque RSI possède sa période configurable, pour s’adapter à vos stratégies et styles de trading.

✨ Fonctionnalités clés :

  • 📊 4 RSI en un seul indicateur : suivez plusieurs périodes simultanément.

  • ⚙️ Périodes entièrement paramétrables : ajustez individuellement chaque RSI à votre stratégie.

  • 🎨 Affichage clair et coloré : chaque RSI avec sa couleur unique pour une lecture instantanée.

  • 📈 Fenêtre séparée : analyse propre sans encombrer vos graphiques.

  • Calcul optimisé : reste rapide même sur de longues périodes et gros historiques.

🚀 Utilisation idéale :

  • Identifier les conditions de surachat et survente sur plusieurs périodes.

  • Comparer la dynamique à court, moyen et long terme simultanément.

  • Confirmer vos signaux d’entrée et de sortie avec plus de précision.

  • Suivi multi-période sans multiplier les indicateurs.

💡 Pourquoi Multi-RSI ?
Parce qu’il regroupe 4 RSI puissants en un seul indicateur, vous offrant une vision complète du marché en un coup d’œil.
Grâce à ses périodes configurables et à son affichage clair, Multi-RSI est l’outil idéal pour tout trader cherchant à analyser rapidement la force relative du marché sur plusieurs horizons simultanément.

🔥 Boostez votre analyse et gagnez en précision avec Multi-RSI !


Plus de l'auteur
Price manipulation risk mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Price Manipulation Risk Indicator Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché . Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées. Cet outil aide le trader à éviter les pièges , filtrer les faux signaux , et améliorer son timing d’entrée et
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
KST Pro Tools – Smart Momentum Indicator Présentation KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring. Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum , grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée. Cet indicateur ne montre que l’information utile , au bon moment. Composants Ligne KST (bleu) Mesure la force réelle du momentum Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés Lig
Canal icare MT4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
CANAL d'ICARE Maîtrisez l'art de l'envol et de la prudence. Le CANAL d'ICARE est l'outil ultime pour identifier les zones d'achat "Discount" et de vente "Premium" sur le marché. Inspiré par le désir d'atteindre de nouveaux sommets, cet indicateur unique décompose le prix en niveaux stratégiques autour de sa moyenne. Il vous permet de négocier avec la discipline des professionnels, en sachant quand le marché est trop cher (Premium) ou trop bon marché (Discount). Caractéristiques et Avantage
Four rsi mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Multi-RSI – 4 RSI en 1 pour une analyse complète et rapide du marché Analysez la force et la dynamique du marché comme un pro ! Multi-RSI combine 4 RSI distincts dans une seule fenêtre , offrant une vision claire et rapide de la dynamique du marché sur plusieurs horizons. Chaque RSI possède sa période configurable , pour s’adapter à vos stratégies et styles de trading. Fonctionnalités clés : 4 RSI en un seul indicateur : suivez plusieurs périodes simultanément. ️ Périodes entièrement
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Price Manipulation Risk Indicator Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché . Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées. Cet outil aide le trader à éviter les pièges , filtrer les faux signaux , et améliorer son timing d’entrée et
Kst pro tools
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
KST Pro Tools – Smart Momentum Indicator Présentation KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring. Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum , grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée. Cet indicateur ne montre que l’information utile , au bon moment. Composants Ligne KST (bleu) Mesure la force réelle du momentum Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés Lig
Canal icare
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
CANAL d'ICARE Maîtrisez l'art de l'envol et de la prudence. Le CANAL d'ICARE est l'outil ultime pour identifier les zones d'achat "Discount" et de vente "Premium" sur le marché. Inspiré par le désir d'atteindre de nouveaux sommets, cet indicateur unique décompose le prix en niveaux stratégiques autour de sa moyenne. Il vous permet de négocier avec la discipline des professionnels, en sachant quand le marché est trop cher (Premium) ou trop bon marché (Discount). Caractéristiques et Avantage
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis