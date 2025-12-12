Four rsi mt5
- Indicateurs
- Vincent Albert Feugier
- Version: 1.0
- Activations: 20
🎯 Multi-RSI – 4 RSI en 1 pour une analyse complète et rapide du marché
💎 Analysez la force et la dynamique du marché comme un pro !
Multi-RSI combine 4 RSI distincts dans une seule fenêtre, offrant une vision claire et rapide de la dynamique du marché sur plusieurs horizons. Chaque RSI possède sa période configurable, pour s’adapter à vos stratégies et styles de trading.
✨ Fonctionnalités clés :
-
📊 4 RSI en un seul indicateur : suivez plusieurs périodes simultanément.
-
⚙️ Périodes entièrement paramétrables : ajustez individuellement chaque RSI à votre stratégie.
-
🎨 Affichage clair et coloré : chaque RSI avec sa couleur unique pour une lecture instantanée.
-
📈 Fenêtre séparée : analyse propre sans encombrer vos graphiques.
-
⚡ Calcul optimisé : reste rapide même sur de longues périodes et gros historiques.
🚀 Utilisation idéale :
-
Identifier les conditions de surachat et survente sur plusieurs périodes.
-
Comparer la dynamique à court, moyen et long terme simultanément.
-
Confirmer vos signaux d’entrée et de sortie avec plus de précision.
-
Suivi multi-période sans multiplier les indicateurs.
💡 Pourquoi Multi-RSI ?
Parce qu’il regroupe 4 RSI puissants en un seul indicateur, vous offrant une vision complète du marché en un coup d’œil.
Grâce à ses périodes configurables et à son affichage clair, Multi-RSI est l’outil idéal pour tout trader cherchant à analyser rapidement la force relative du marché sur plusieurs horizons simultanément.
🔥 Boostez votre analyse et gagnez en précision avec Multi-RSI !