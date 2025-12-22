Vortex oscillator mt5

🔥 VORTEX OSCILLATEUR : La Puissance du Flux de Volume

VORTEX OSCILLATEUR est un outil de trading avancé qui transforme l'indicateur Vortex classique en un oscillateur de précision ultra-réactif. Conçu pour les traders qui exigent une clarté absolue, il fusionne l'action des prix et le volume pour révéler la véritable force derrière chaque mouvement.

💎 Ce qui rend le VORTEX OSCILLATEUR unique

La plupart des indicateurs se contentent de suivre le prix, arrivant souvent trop tard. VORTEX OSCILLATEUR utilise une approche mathématique centrée sur le Volume-Weighted Flow. Il ne se contente pas de vous dire où va le prix, il vous dit si le marché a l'énergie nécessaire pour continuer.

📊 Structure Technique & Visuelle

Échelle Normalisée (-100 à +100) : Une lecture standardisée pour tous les actifs. Plus besoin d'ajuster vos repères selon la volatilité.

Ligne Pivot 0 : La ligne de démarcation entre les acheteurs et les vendeurs. Simple, net, efficace.

Zones d'Impulsion (+50 / -50) : Identifiez instantanément les phases d'accélération (Momentum) pour ne jamais rater un départ de tendance.

Double Courbe Dynamique : 🟢 Ligne Verte : Puissance acheteuse (Bullish pressure). 🔴 Ligne Rouge : Puissance vendeuse (Bearish pressure).



🎯 Comment trader avec le VORTEX OSCILLATEUR ?

L'utilisation est conçue pour être instinctive, que vous soyez Scalper ou Swing Trader :

Le Croisement de Confirmation : Entrez à l'achat lorsque la ligne Verte croise la Rouge vers le haut. Le Filtre de la Ligne 0 : Pour une sécurité maximale, attendez que la ligne dominante dépasse le niveau 0. C'est le signe que la tendance est validée par le volume. Sortie de Position : Sortez dès que les lignes se resserrent vers le niveau 0, signalant une perte de vitesse.

🛠 Caractéristiques du Produit