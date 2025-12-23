Fisher Transform MT4

Fisher Transform by HYPOLITE MAKER – Professional Precision Oscillator

Redécouvrez le Fisher Transform avec la version ultime développée par HYPOLITE MAKER.

Le Fisher Transform est célèbre pour sa capacité à identifier les retournements de prix avant tout le monde. Cependant, sa version classique est souvent trop sensible au "bruit" du marché. Fisher Transform by HYPOLITE MAKER corrige ces défauts pour offrir une expérience de trading stable, visuelle et hautement rentable.

Qu'avons-nous ajouté à la version de base ?

Pour rendre cet outil véritablement professionnel, nous avons intégré quatre modules exclusifs :

  1. Filtre d'Intelligence de Tendance (Couleur Grise) : L'indicateur analyse désormais la tendance de fond. Si le signal de trading est risqué ou en contradiction avec le marché global, l'indicateur devient gris. Vous savez instantanément quand rester à l'écart.

  2. Pondération par le Flux Réel (Volume) : Contrairement à l'original qui ne regarde que les prix, notre version analyse la force des échanges. Un mouvement de prix n'est validé que s'il y a une réelle pression acheteuse ou vendeuse derrière.

  3. Bornes de Volatilité Dynamiques (Lignes Blanches) : L'indicateur s'adapte automatiquement à l'état du marché (calme ou volatile). Il trace des zones de "normalité" : dès que l'indicateur sort de ces bornes, vous savez qu'un mouvement explosif est en cours.

  4. Lissage "Zéro Retard" : Nous avons supprimé les mouvements erratiques et les faux croisements de lignes tout en gardant la rapidité légendaire du Fisher Transform.

🚀 Pourquoi c'est un avantage pour votre trading :

  • Signaux Clairs : Bleu pour l'achat, Rouge pour la vente. Pas d'hésitation.

  • Protection Intégrée : Le système de filtrage vous aide à éviter les pièges lors des phases de marché plat (sideways).

  • Adaptabilité : Fonctionne sur tous les actifs (Forex, Indices, Cryptos) et toutes les unités de temps.

Plus de l'auteur
Price manipulation risk mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Price Manipulation Risk Indicator Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché . Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées. Cet outil aide le trader à éviter les pièges , filtrer les faux signaux , et améliorer son timing d’entrée et
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
KST Pro Tools – Smart Momentum Indicator Présentation KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring. Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum , grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée. Cet indicateur ne montre que l’information utile , au bon moment. Composants Ligne KST (bleu) Mesure la force réelle du momentum Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés Lig
Canal icare MT4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
CANAL d'ICARE Maîtrisez l'art de l'envol et de la prudence. Le CANAL d'ICARE est l'outil ultime pour identifier les zones d'achat "Discount" et de vente "Premium" sur le marché. Inspiré par le désir d'atteindre de nouveaux sommets, cet indicateur unique décompose le prix en niveaux stratégiques autour de sa moyenne. Il vous permet de négocier avec la discipline des professionnels, en sachant quand le marché est trop cher (Premium) ou trop bon marché (Discount). Caractéristiques et Avantage
Four rsi mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Multi-RSI – 4 RSI en 1 pour une analyse complète et rapide du marché Analysez la force et la dynamique du marché comme un pro ! Multi-RSI combine 4 RSI distincts dans une seule fenêtre , offrant une vision claire et rapide de la dynamique du marché sur plusieurs horizons. Chaque RSI possède sa période configurable , pour s’adapter à vos stratégies et styles de trading. Fonctionnalités clés : 4 RSI en un seul indicateur : suivez plusieurs périodes simultanément. ️ Périodes entièrement
Pairs synthetique mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Pairs Synthétique Pro (Synthetic Pairs & Spread) Débloquez le trading de corrélation ! Fatigué de suivre une seule paire ? Plongez dans l'univers passionnant du Pair Trading et de l' Arbitrage Statistique avec l'indicateur Pairs Synthétique Pro ! Cet outil n'est pas qu'un simple ratio : c'est votre radar personnel pour détecter les déséquilibres de prix entre DEUX actifs, avant que le marché ne corrige. Imaginez ceci : Le Brent s'envole ️, mais le WTI traîne ️. Le ratio s'écarte. N
Vortex oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
VORTEX OSCILLATEUR : La Puissance du Flux de Volume VORTEX OSCILLATEUR est un outil de trading avancé qui transforme l'indicateur Vortex classique en un oscillateur de précision ultra-réactif. Conçu pour les traders qui exigent une clarté absolue, il fusionne l'action des prix et le volume pour révéler la véritable force derrière chaque mouvement. Ce qui rend le VORTEX OSCILLATEUR unique La plupart des indicateurs se contentent de suivre le prix, arrivant souvent trop tard. VORTEX OSCILLAT
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Price Manipulation Risk Indicator Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché . Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées. Cet outil aide le trader à éviter les pièges , filtrer les faux signaux , et améliorer son timing d’entrée et
Kst pro tools
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
KST Pro Tools – Smart Momentum Indicator Présentation KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring. Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum , grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée. Cet indicateur ne montre que l’information utile , au bon moment. Composants Ligne KST (bleu) Mesure la force réelle du momentum Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés Lig
Canal icare
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
CANAL d'ICARE Maîtrisez l'art de l'envol et de la prudence. Le CANAL d'ICARE est l'outil ultime pour identifier les zones d'achat "Discount" et de vente "Premium" sur le marché. Inspiré par le désir d'atteindre de nouveaux sommets, cet indicateur unique décompose le prix en niveaux stratégiques autour de sa moyenne. Il vous permet de négocier avec la discipline des professionnels, en sachant quand le marché est trop cher (Premium) ou trop bon marché (Discount). Caractéristiques et Avantage
Four rsi mt5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Multi-RSI – 4 RSI en 1 pour une analyse complète et rapide du marché Analysez la force et la dynamique du marché comme un pro ! Multi-RSI combine 4 RSI distincts dans une seule fenêtre , offrant une vision claire et rapide de la dynamique du marché sur plusieurs horizons. Chaque RSI possède sa période configurable , pour s’adapter à vos stratégies et styles de trading. Fonctionnalités clés : 4 RSI en un seul indicateur : suivez plusieurs périodes simultanément. ️ Périodes entièrement
Pairs synthetique mt5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Pairs Synthétique Pro (Synthetic Pairs & Spread) Débloquez le trading de corrélation ! Fatigué de suivre une seule paire ? Plongez dans l'univers passionnant du Pair Trading et de l' Arbitrage Statistique avec l'indicateur Pairs Synthétique Pro ! Cet outil n'est pas qu'un simple ratio : c'est votre radar personnel pour détecter les déséquilibres de prix entre DEUX actifs, avant que le marché ne corrige. Imaginez ceci : Le Brent s'envole ️, mais le WTI traîne ️. Le ratio s'écarte. N
Vortex oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
VORTEX OSCILLATEUR : La Puissance du Flux de Volume VORTEX OSCILLATEUR est un outil de trading avancé qui transforme l'indicateur Vortex classique en un oscillateur de précision ultra-réactif. Conçu pour les traders qui exigent une clarté absolue, il fusionne l'action des prix et le volume pour révéler la véritable force derrière chaque mouvement. Ce qui rend le VORTEX OSCILLATEUR unique La plupart des indicateurs se contentent de suivre le prix, arrivant souvent trop tard. VORTEX OSCILLAT
Fisher Transform MT5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Fisher Transform by HYPOLITE MAKER – Professional Precision Oscillator Redécouvrez le Fisher Transform avec la version ultime développée par HYPOLITE MAKER. Le Fisher Transform est célèbre pour sa capacité à identifier les retournements de prix avant tout le monde. Cependant, sa version classique est souvent trop sensible au "bruit" du marché. Fisher Transform by HYPOLITE MAKER corrige ces défauts pour offrir une expérience de trading stable, visuelle et hautement rentable. Qu'avons-nous ajouté
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis