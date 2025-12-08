🔍 Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation

📊 Price Manipulation Risk Indicator

Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché.

Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées.

Cet outil aide le trader à éviter les pièges, filtrer les faux signaux, et améliorer son timing d’entrée et de sortie.

🎯 Objectif du produit

Fournir une évaluation visuelle et immédiate de l’état du marché :

Conditions normales

Conditions instables

Risque élevé

Risque extrême

Idéal pour renforcer la discipline et affiner la prise de décision.

🔎 Sur quoi se base l’analyse ?





La dynamique du prix

L’activité relative du marché

Le comportement de clôture des bougies

Les conditions récentes du marché

Ces éléments combinés permettent une évaluation fiable du risque opérationnel.

🎨 Affichage intuitif

L’indicateur apparaît dans une fenêtre séparée sous forme d’histogramme coloré :

Couleur Niveau Interprétation 🩶 Gris Faible Marché stable 🟡 Jaune Modéré Attention requise 🟠 Orange Élevé Conditions dangereuses 🔴 Rouge Extrême Forte probabilité de manipulation

✅ Points forts

✔ Sans repaint

✔ Fonctionne sur tous les actifs

✔ Toutes unités de temps

✔ Léger, rapide et simple d’utilisation

✔ Parfait comme filtre de risque dans toute stratégie

✔ Compatible trading manuel et automatique

🧠 Recommandations d’utilisation

Éviter d’entrer en position lors de niveaux élevés

Confirmer un setup avant de s’engager

Apporter un contexte de marché objectif

Identifier les périodes à forte manipulation (news, sessions, liquidité)

⚠️ Note importante

Cet indicateur ne génère pas de signaux d’achat ou de vente.

Il s’agit d’un outil d’analyse du risque, destiné à compléter votre stratégie.

🔧 Paramètre

Lookback – Sensibilité basée sur les conditions récentes du marché.

📈 Anticipez le risque. Améliorez vos décisions.