Price manipulation risk
- Indicateurs
- Vincent Albert Feugier
- Version: 1.0
- Activations: 20
🔍 Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation
Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché.
Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées.
Cet outil aide le trader à éviter les pièges, filtrer les faux signaux, et améliorer son timing d’entrée et de sortie.
🎯 Objectif du produit
Fournir une évaluation visuelle et immédiate de l’état du marché :
-
Conditions normales
-
Conditions instables
-
Risque élevé
-
Risque extrême
Idéal pour renforcer la discipline et affiner la prise de décision.
🔎 Sur quoi se base l’analyse ?
-
La dynamique du prix
-
L’activité relative du marché
-
Le comportement de clôture des bougies
-
Les conditions récentes du marché
Ces éléments combinés permettent une évaluation fiable du risque opérationnel.
🎨 Affichage intuitif
L’indicateur apparaît dans une fenêtre séparée sous forme d’histogramme coloré :
|Couleur
|Niveau
|Interprétation
| Gris
|Faible
|Marché stable
|🟡 Jaune
|Modéré
|Attention requise
|🟠 Orange
|Élevé
|Conditions dangereuses
|🔴 Rouge
|Extrême
|Forte probabilité de manipulation
✅ Points forts
✔ Sans repaint
✔ Fonctionne sur tous les actifs
✔ Toutes unités de temps
✔ Léger, rapide et simple d’utilisation
✔ Parfait comme filtre de risque dans toute stratégie
✔ Compatible trading manuel et automatique
🧠 Recommandations d’utilisation
-
Éviter d’entrer en position lors de niveaux élevés
-
Confirmer un setup avant de s’engager
-
Apporter un contexte de marché objectif
-
Identifier les périodes à forte manipulation (news, sessions, liquidité)
⚠️ Note importante
Cet indicateur ne génère pas de signaux d’achat ou de vente.
Il s’agit d’un outil d’analyse du risque, destiné à compléter votre stratégie.
🔧 Paramètre
-
Lookback – Sensibilité basée sur les conditions récentes du marché.
📈 Anticipez le risque. Améliorez vos décisions.