Canal icare

🦅 CANAL d'ICARE

Maîtrisez l'art de l'envol et de la prudence. Le CANAL d'ICARE est l'outil ultime pour identifier les zones d'achat "Discount" et de vente "Premium" sur le marché.

Inspiré par le désir d'atteindre de nouveaux sommets, cet indicateur unique décompose le prix en niveaux stratégiques autour de sa moyenne. Il vous permet de négocier avec la discipline des professionnels, en sachant quand le marché est trop cher (Premium) ou trop bon marché (Discount).

🚀 Caractéristiques et Avantages Clés

SMA de Base (Ligne Blanche Épaisse) : La Juste Valeur (l'équilibre) de l'actif.

Canal Premium (Ligne Orange) : La zone où le prix s'éloigne excessivement vers le haut.

Canal Discount (Ligne Bleue) : La zone où le prix s'éloigne excessivement vers le bas.

Lisibilité Maximale : Un design clair et des lignes distinctes pour une analyse instantanée.

🎯 La Stratégie du CANAL d'ICARE

L'indicateur utilise un écart de ±10% (personnalisable) pour tracer des bornes de prix extrêmes, vous offrant un cadre décisionnel simple :

Zone de Prix Couleur Interprétation Action du Trader (Stratégie Institutionnelle) Zone Premium Orange Prix CHER par rapport à la moyenne. IDÉAL POUR VENDRE (SHORT) : Le prix monte trop haut. Visez un retour vers la ligne Blanche. Zone Discount Bleu Prix BON MARCHÉ par rapport à la moyenne. IDÉAL POUR ACHETER (LONG) : Le prix est au rabais. Visez un retour vers la ligne Blanche.



Ces niveaux agissent comme des murs de support dynamique pour affiner vos ordres Limit ou confirmer la faiblesse de la tendance baissière.

✨ Spécifications Techniques

Plateforme : MetaTrader 4 (MT4) et/ou MetaTrader 5 (MT5).

Indicateur de base : Moyenne Mobile Simple (SMA).

Paramètres : Période de la MA, décalage et pourcentage d'écart entièrement configurables.

Polyvalence : Compatible avec le Forex, les Indices, les Cryptomonnaies et les Actions.

Ne brûlez pas vos ailes en achetant trop haut (Premium) ou en vendant trop bas (Discount). Laissez le CANAL d'ICARE vous guider vers la juste valeur du marché.