Volatility Break Signals

Description :

L’Adaptive Trend Filter Signals est un indicateur conçu pour détecter les changements de tendance potentiels en filtrant partiellement le bruit du marché. Il utilise une mesure de volatilité adaptative basée sur le prix choisi (Close, Open, High, Low, etc.) et génère des signaux Buy et Sell lorsque le prix montre un retournement par rapport à la direction précédente.

Comment ça fonctionne :

Mesure de la volatilité du prix Une EMA de ces variations crée une volatilité lissée. Filtre adaptatif Une seconde EMA applique un lissage supplémentaire pour créer un “filtre” autour du prix

Le filtre suit la tendance générale du prix et ignore les petites fluctuations

La largeur du filtre est ajustable avec le paramètre Sensitivity. Détection de retournement L’indicateur suit la direction actuelle du filtre (haussière ou baissière)

Un signal BUY apparaît lorsque le prix dépasse le filtre et que la tendance précédente était baissière

Un signal SELL apparaît lorsque le prix passe sous le filtre et que la tendance précédente était haussière. Signaux filtrés Les flèches Buy (vertes) et Sell (rouges) apparaissent après un changement de direction du filtre, réduisant certains faux signaux.

Les alertes sonores et notifications push peuvent être activées pour suivre les signaux.





Résumé :