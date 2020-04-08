Fx Ride
- Indicateurs
- Miracle Obinna Okafor
- Version: 1.0
- Activations: 5
L'indicateur personnalisé FX_ride aide les traders à identifier les tendances du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux en fonction de la force de la tendance avec son histogramme multicolore sur le cadre temporel choisi. Il fonctionnerait idéalement pour le day trading, le swing trading et le position trading. Le trading en suivant les signaux de FX_ride et en appliquant une gestion financière adéquate pourrait conduire à des opérations de trading rentables.