RVI with 2 Moving Averages mt

Indicateur Crypto_Forex « RVI et 2 moyennes mobiles » pour MT4. Sans modification.





- L'indice de vigueur relative (RVI) est un indicateur de momentum technique très utile sur les marchés en tendance.

- L'indicateur « RVI et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur RVI.

- L'indicateur est idéal pour le trading de momentum, en particulier sur les grandes unités de temps : J1, H4, H1, M30.

- Il est très facile à configurer via les paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.

- Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont indiquées sur les images.

- Conditions d'entrée à l'achat :

(1) - La moyenne mobile jaune rapide est supérieure à la moyenne mobile bleue lente ; (2) - La ligne RVI rouge est supérieure à la moyenne mobile jaune rapide ; (3) - La ligne RVI rouge a rebondi à la hausse depuis la moyenne mobile jaune rapide.

Conditions d'entrée à la vente : (1) - La MM jaune rapide est inférieure à la MM bleue lente ; (2) - La ligne RVI rouge est inférieure à la MM jaune rapide ; (3) - La ligne RVI rouge a rebondi à la baisse depuis la MM jaune rapide.





D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.